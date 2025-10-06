Westerlo-aanvaller na eerste doelpunt in meer dan een jaar: "Voelde dat ik moest wachten"

Westerlo won zondagavond met 2-0 van OH Leuven. Door die zege zijn de Kemphanen uit de degradatiezone gesprongen. Adedire Mebude maakte het tweede doelpunt en was achteraf dolgelukkig.

Een zege die enorm veel deugd zal doen. Na een één op negen won Westerlo op zondag van Oud-Heverlee Leuven. Het werd 2-0 dankzij doelpunten van Nacho Ferri en Adedire Mebude.

Voor die laatste was het meer dan een jaar geleden dat hij nog eens een doelpunt wist te scoren. Maar in het slotkwartier wist hij dan eindelijk nog eens een doelpunt te maken. Dat hij daar uitermate tevreden mee was, is een logisch gevolg.



Doelpunt dat deugd deed

"Ik voelde aan dat de doelman zou duiken en dat ik even moest wachten om de bal in doel te leggen. Het is een doelpunt dat ontzettend veel deugd doet na een moeilijke periode. Toen ik hier aankwam, werd er veel van mij verwacht. Die verwachtingen heb ik nog niet echt kunnen inlossen. Ook de voorbije weken waren niet eenvoudig", aldus Mebude bij Het Nieuwsblad.

"De ene week zat ik op de bank, de andere week in de tribune. Daar heb ik met de coach een goed gesprek over gehad. Bovendien zaten mijn ouders vandaag in de tribune. Het was al meer dan een jaar geleden dat ze hier waren geweest. Dat ik net nu mijn eerste doelpunt van het seizoen kan maken, betekent heel veel voor mij", gaat Mebude verder.

Voor de Schotse flankaanvaller en Westerlo is er nu een korte rustpauze. Na de interlandperiode trekt Westerlo naar het kunstgras van La Louvière in de hoop een tweede zege op rij te boeken.