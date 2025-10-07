Bart Verhaeghe grijpt in: trainersontslag bij Club Brugge

Club Brugge heeft afscheid genomen van de trainer van hun U23-team. Tim Wolf betaalt de prijs voor de slechte seizoensstart in 1B.

Club NXT U23 neemt afscheid van hoofdcoach Tim Wolf

Naarmate het seizoen in 1B vordert, groeit de nervositeit bij de teams onderaan de tabel. Zonder zelfs te spreken over de instabiliteit bij Olympic Charleroi, hebben ook de U23 van Club Brugge hun trainer aan de deur gezet: Tim Wolf was slechts acht wedstrijden lang actief.

Het begin van het seizoen in 1B was zeer moeilijk met een balans van 3 op 24. De jonge Bruggelingen staan voorlaatste, twee punten voor op Olympic. De twee teams zijn de enige die nog geen enkele wedstrijd hebben gewonnen sinds het begin van het kampioenschap.

Club NXT U23 neemt afscheid van Tim Wolf als hoofdcoach. ℹ️



Meer info 👇 — Club NXT (@ClubNxt) 6 oktober 2025

Blauw-zwart heeft niet getreuzeld

In de Youth League had Wolf echter indruk gemaakt met zijn team, dat Atalanta (0-2) en Monaco (1-0) had verslagen. Ondanks deze foutloze prestatie in Europa, heeft de realiteit van 1B de jonge coach ingehaald.

Tim Wolf (37 jaar) staat nog maar aan het begin van zijn loopbaan als hoofdcoach. Eerder had hij het vak geleerd als assistent bij jeugdteams en ook bij de A-kern van PSV, waar hij onder andere samenwerkte met Ruud van Nistelrooy en Peter Bosz.

Club Brugge is dus op zoek naar een nieuwe coach voor het U23-team. Vorig seizoen leidde Robin Veldman het team naar de top 6 van 1B met aantrekkelijk voetbal.