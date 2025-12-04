Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi

Loopt opvolger Ordonez al in Brugge? Verdediger doet straffer dan Huijsen en Cubarsi
Club Brugge kon deze zomer alsnog Joel Ordonez bij zich houden, ondanks nadrukkelijke interesse uit Engeland en van vooral Marseille. Volgende zomer lijkt dat veel moeilijker te worden en dus wordt al gekeken naar een opvolger. Of komt die uit de eigen rangen?

De kans dat Club Brugge in de zomer van 2026 Joel Ordonez definitief kwijtspeelt? Die kans mag zeer hoog worden ingeschat. En dus mogen ze stilaan gaan uitkijken naar een mogelijke opvolger. Of komt die uit eigen rangen?

Afgelopen winter werd er met Vince Osuji alvast een nieuwkomer in huis gehaald om op het vertrek te anticiperen. Die kwam volgens Transfermarkt voor zo'n drie miljoen euro over van het Zweedse Kalmar FF, maar speelt momenteel nog bij Club NXT.

Heeft Club Brugge de opvolger al in eigen rangen zitten?

Toch maakte hij de voorbije maanden al genoeg indruk om op termijn naar de A-kern van Club Brugge toe te groeien en zo als vervanger van Ordonez op te treden. De statistieken lijken hem ondertussen ook bij te treden.

Zo is Osuji bij Club NXT een van de verdedigers die het moeilijkste te passeren is. Hij heeft volgens het internationaal onderzoeksbureau CIES momenteel een percentage van meer dan 82 procent gewonnen duels achter zijn naam staan.

Daarmee doet hij beter dan Dean Huijsen van Real Madrid en Pau Cubarsi van FC Barcelona onder meer, die ook in de top-10 staan. Komt er binnenkort een stap van de Challenger Pro League naar de Jupiler Pro League?

