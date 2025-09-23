Komt toekomstige opvolger Ordonez uit ... eigen rangen bij Club Brugge?

Club Brugge kon deze zomer alsnog Joel Ordonez bij zich houden, ondanks nadrukkelijke interesse uit Engeland en van vooral Marseille. Volgende zomer lijkt dat veel moeilijker te worden en dus wordt al gekeken naar een opvolger.

De kans dat Club Brugge in de zomer van 2026 Joel Ordonez definitief kwijtspeelt? Die kans mag zeer hoog worden ingeschat.

Osuji en Yameogo als opvolgers voor Ordonez bij Club Brugge?

En dus moet blauw-zwart uitkijken naar een nieuwe centrale verdediger om de kern aan te dikken. Afgelopen winter werd er met Vince Osuji alvast een nieuwkomer in huis gehaald om op het vertrek te anticiperen.



Lees ook... Toptransfer voor Seys in 2026? Dit heeft hij te vertellen na contractverlenging bij Club Brugge

Die kwam volgens Transfermarkt voor zo'n drie miljoen euro over van het Zweedse Kalmar FF, maar speelt momenteel nog bij Club NXT. De 19-jarige Nigeriaan zou mogelijk net als Ordonez zelf vanuit NXT naar de A-kern kunnen komen.

Un crack ivoirien en vue : Bi Abdoul Kader Yameogo pourrait bondir de la réserve à l'équipe pro du Club Bruges (contrat 3 ans en vue, 400K€).



Détails 👉 https://t.co/IpAZ4pT4Pm#ClubBruges #Rumeursdetransfert #Africafoot pic.twitter.com/1qtW6hjXen — africafoot.com (@Africafoot_com) September 18, 2025

En dan is er ook nog Bi Abdoul Kader Yameogo, die momenteel ook al twee jaar bij Club NXT zit. Hij speelde al heel wat wedstrijden voor de beloften van blauw-zwart, maar was vorig jaar ook lange tijd buiten strijd.

De 20-jarige Ivoriaanse verdediger heeft een contract dat afloopt in juni 2026, maar Club Brugge zou er volgens Afrikaanse bronnen op azen om zijn contract te verlengen om hem op die manier nog kansen te geven richting de toekomst.