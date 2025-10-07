Straf: 'deze Challenger Pro League club gaat verrassen met komst van Denis Odoi'

Denis Odoi vertrok afgelopen zomer verrassend bij Antwerp, vooral door de lange dagelijkse ritten met de auto. De 36-jarige verdediger dacht echter niet aan stoppen: hij traint inmiddels mee bij KV Kortrijk en lijkt er nu op weg naar een contract.

Afgelopen zomer werden we plots verrast door het vertrek van Denis Odoi bij Antwerp. Een grote reden voor zijn vertrek was het feit dat hij iedere dag heel lang in de auto moest zitten.

Maar dit was geen teken dat hij op voetbalpensioen wou gaan. Odoi sprak al openlijk uit dat hij nog aan de slag wil gaan, in het buitenland liefst, al is hij ook niet tegen een avontuur in België.

En dat lijkt er nu aan te komen... Odoi traint al een tijdje mee met KV Kortrijk, terwijl hij er wachtte op een nieuwe club. Alleen kwam er voorlopig nog geen interessante aanbieding binnen.

Denis Odoi tekent naar alle waarschijnlijkheid bij KV Kortrijk

En dus zijn de Kerels zelf maar in actie geschoten. Volgens Het Nieuwsblad is de kans groot dat Odoi er snel een contract zal tekenen.

Coach Michiel Jonckheere wil hem er heel graag bij. Met al zijn ervaring komt hij ongetwijfeld goed van pas, zeker omdat Kortrijk dit seizoen volop mee wil strijden voor de promotie.

Uiteraard zal Odoi wel moeten inleveren. Het loon dat hij bij zijn vorige clubs kreeg, kan hij niet opstrijken bij Kortrijk. Tijdens de interlandbreak zou alles afgerond moeten worden.