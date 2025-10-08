Club Brugge had zich deze keer wel enorm vergist: frustraties liepen op in Basecamp

Club NXT heeft afscheid genomen van coach Tim Wolf na een dramatische seizoensstart in de Challenger Pro League. De beloften van Club Brugge pakten amper 3 op 24 en staan voorlaatste in het klassement.

De 0-4-nederlaag tegen Jong Gent, in aanwezigheid van voorzitter Bart Verhaeghe, bleek de druppel die de emmer deed overlopen. Binnen de club was al langer twijfel over de koers onder Wolf, schrijft Het Nieuwsblad.

Ondanks de vele doorstromingen van talenten naar de A-kern, vonden ze dat er meer uit de huidige groep gehaald kon worden. De Nederlander, die vorig seizoen Robin Veldman opvolgde, slaagde er niet in om de ontwikkeling van jonge spelers te koppelen aan degelijke resultaten.

Wrevel binnen de technische staf

Ook intern liep het niet altijd vlot. Er zou wrevel zijn ontstaan binnen de technische staf, onder meer door gebrekkige communicatie. Een videoanalist stapte zelfs al na één maand op. Wolf, die eerder werkte met grote namen als Ruud van Nistelrooij en Cody Gakpo, kon zijn aanpak in België niet vertalen naar succes.

Op sportief vlak viel Club NXT zelden op door fris of overtuigend voetbal. Behalve een paar lichtpunten in de Youth League tegen Monaco en Atalanta, was het vooral kommer en kwel. De ploeg verloor veel duels en oogde vaak machteloos. De gelijkmaker tegen RSCA Futures voelde zelfs aan als een nederlaag.

Wolf bleef in de media wel correct en professioneel, maar intern groeide het geloof niet meer dat hij het tij kon keren. Het bestuur besloot dan ook in te grijpen na de zoveelste ontgoocheling, in wat ooit het best presterende U23-team van België was.