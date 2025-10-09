En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

Egypte zal in 2026 terugkeren naar het WK na het in 2022 gemist te hebben. Mohamed Salah en zijn ploeggenoten hebben zich deze woensdag geplaatst.

Egypte heeft gewonnen met een score van 0-3 tegen Djibouti in Casablanca. Ibrahim Adel opende de score in de 8e minuut van de wedstrijd voordat de ster van Liverpool een dubbele treffer maakte (14e en 84e minuut).

Na Marokko en Tunesië is Egypte het derde land uit de Afrikaanse zone dat zijn ticket heeft bemachtigd. Het is de vierde keer in haar geschiedenis dat de natie zal deelnemen aan een WK (1934, 1990, 2018 en nu 2026).

Egypte verzekert zich van de eerste plaats in groep A. Met een voorsprong van vijf punten op Burkina Faso met nog één wedstrijd te spelen in de kwalificaties, kan er niets meer misgaan.

Hun laatste kwalificatiewedstrijd zal deze zondag plaatsvinden. De mannen van Hossam Hassan zullen thuis spelen tegen Guinee-Bissau. Het is de gelegenheid voor de spelers om feest te vieren met de supporters na de wedstrijd om hun kwalificatie te vieren.

De reactie van president Abdel Fattah al-Sissi

President Abdel Fattah al-Sissi reageerde zelfs op deze kwalificatie op zijn Facebook-account: "Jullie hebben de harten van alle Egyptenaren met vreugde vervuld. Ik wil mijn oprechte felicitaties overbrengen aan de helden van ons nationale voetbalteam ter gelegenheid van hun verdiende kwalificatie voor het WK 2026."

