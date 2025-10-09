KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie
Foto: © photonews

Oud-Heverlee Leuven neemt het op 25 oktober op tegen KV Mechelen. Voorafgaand aan die partij slaan beide teams de handen in elkaar om de Dijle proper te maken dankzij een gezamenlijke opruimactie.

Na de interlandbreak speelt Oud-Heverlee Leuven eerst nog een partij tegen Club Brugge. De week die daarop volgt trekt het naar Mechelen. Op 25 oktober kijken de Leuvenaars KV Mechelen in de ogen.

Niet iedereen is fan van de term, maar op de website van OHL wordt het woord 'Dijlederby' andermaal in de mond genomen. Deze keer doen ze dat wel om een knappe, gezamenlijke actie te promoten.

Samen de Dijle opruimen

Want OHL en KV Mechelen slaan de handen in elkaar om de Dijle op te ruimen. Beide supportersclans zullen de dag van de wedstrijd de binnenstad afschuimen om de rivier proper te maken. "Die dag strijden we niet tegen elkaar, maar mét elkaar voor een propere buurt en een groenere toekomst", klinkt het bij OHL.

De fans die zich inschrijven voor de actie, doen niet alleen iets goed voor het milieu. Ze krijgen ook een gratis ticket voor de wedstrijd van later op de dag. Een mooi inititatief van de club, die wat extra steun zeker kan gebruiken.

Want OHL staat na tien speeldagen op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. Enkel Dender, dat nog niet kon winnen, staat nog lager gerangschikt. Wat extra vocale steun is dus zeer welkom voor het team van David Hubert, die steeds meer onder druk begint te staan.

OH Leuven
KV Mechelen
David Hubert

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

