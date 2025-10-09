De derde helft Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 3 reacties
Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Volgens zijn advocate gaat het om een misverstand. Maar Ruben Van Gucht zal het binnen twee maanden zelf moeten komen uitleggen, zo blijkt. Hij zal dan zelf voor de rechter moeten verschijnen om duiding te geven.

Over de handel en wandel van Ruben Van Gucht verschijnt elke week wel wat. Soms gaat het over de vrouw(en) in zijn leven, dan weer heeft hij zelf een grapje gemaakt op Radio 2 of tijdens het commentaar van het wielrennen.

Rijden zonder rijbewijs?

In Wielerclub Wattage is hij een graag geziene host, er is binnenkort een nieuw seizoen van De Slimste Mens Ter Wereld, ... Maar af en toe komt hij ook eens in het oog van de storm terecht.

Deze week werd hij geconfronteerd met een juridisch probleem. Eind 2024 was hij betrapt op rijden onder invloed tijdens de Verkeersveilige Nacht, de avond die in het teken stond van verkeersveiligheid in Oost-Vlaanderen.

Ruben Van Gucht moet het zelf komen uitleggen

Daarop werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De procureur vorderde volgens Het Nieuwsblad 21 dagen rijverbod en 1.600 euro boete voor het rijden onder invloed van alcohol en het niet in hand hebben van zijn voertuig.

De procureur wil hem mogelijk een extra straf opleggen voor het rijden zonder rijbewijs en vroeg daarom om uitstel. Volgens Laura Boonen, de advocate van Ruben Van Gucht, gaat het om een misverstand en dacht Van Gucht dat hij automatisch opnieuw mocht rijden na de 15 dagen rijverbod. Dat moet de BV nu zelf komen verduidelijken op een nieuwe zitting op 18 december 2025.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

Details lekken uit: hoe RSC Anderlecht en Olivier Renard een uitstekende zaak deden

21:40
Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

Pocognoli naar Monaco? Meteen slecht nieuws over absolute superster

21:20
Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop

21:00
1
Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

Geen zin in praatjes: De Bruyne zegt wat hij écht denkt over kapitein zijn

20:40
🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken"

20:20
1
Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

Club Brugge - Union SG heeft de kansen serieus doen kantelen, maar dit is de titelfavoriet

20:00
'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand

19:40
1
Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

Spelen Amadou Onana en Charles De Ketelaere in Gent? Rudi Garcia komt met belangrijke update

19:00
Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

Club Brugge komt met heel mooi nieuws: contractverlenging tot 2028

18:40
Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

Kevin De Bruyne is héél duidelijk over zijn toekomst: "Zoals Romelu? Absoluut niet!"

18:16
3
10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

10 overwinningen op rij, maar Vincent Kompany voelt de bui al hangen: "Dat zal gebeuren"

17:20
Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

Beerschot gaat onderuit tegen Zulte Waregem: "Door naïviteit langs onze kant al 0-3 na een halfuur"

17:40
1
"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

"Hij past goed bij het DNA van Union": Anthony Moris ziet vervanger van Pocognoli rondlopen in de JPL

17:00
3
10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren

10 overwinningen op rij: Bruno Godeau verklapt het geheim achter het succes van SK Beveren

16:30
Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

Ex-spits van Cercle bewijst ongelijk Nederlandse analisten: "Ik heb het er nooit in gezien"

16:10
1
Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

Koni De Winter komt met duidelijke boodschap voor alle fans van de Rode Duivels

16:00
KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

KV Mechelen en Oud-Heverlee Leuven slaan handen in elkaar met knappe actie

15:45
Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen"

Een kans om te grijpen? Voormalige JPL-speler solliciteert: "Ik zou graag opnieuw in België voetballen"

15:30
Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal

Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal

15:10
6
Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

14:40
1
En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

15:03
Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

14:45
1
Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

14:20
Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

14:10
1
Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

14:00
1
Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

13:50
1
Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

13:30
1
Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

13:04
2
Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

12:40
Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

12:20
Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

10:30
2
Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten

Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten

12:00
1
Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

11:40
8
Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

11:20
BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

10:42
48
Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

10:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 2
Atalanta Atalanta 2-1 Club Brugge Club Brugge
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-5 Real Madrid Real Madrid
Bodø Glimt Bodø Glimt 2-2 Tottenham Tottenham
Inter Milaan Inter Milaan 3-0 Slavia Praag Slavia Praag
Marseille Marseille 4-0 Ajax Ajax
Galatasaray Galatasaray 1-0 Liverpool FC Liverpool FC
Pafos FC Pafos FC 1-5 Bayern München Bayern München
Chelsea Chelsea 1-0 SL Benfica SL Benfica
Atlético Madrid Atlético Madrid 5-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FK Qarabag FK Qarabag 2-0 FC Kopenhagen FC Kopenhagen
Union SG Union SG 0-4 Newcastle United Newcastle United
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-1 PSV PSV
Barcelona Barcelona 1-2 PSG PSG
Napoli Napoli 2-1 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4-1 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Villarreal Villarreal 2-2 Juventus Juventus
Monaco Monaco 2-2 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 2-0 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus

Nieuwste reacties

Meut Meut over Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Kevin De Bruyne is héél duidelijk: "Zoals Romelu? Absoluut niet!" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Marc Coucke spreekt over nieuwe voorzitter Anderlecht en mogelijke verkoop Bork Bork over 🎥 De verleiding van Saoedi-Arabië? "Stop ermee dat te zeggen, je ouders hoeven nooit meer te werken" Don Doumbia Don Doumbia over Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik Don Doumbia Don Doumbia over Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels Don Doumbia Don Doumbia over BREAKING: 'Het snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL' Nelvafrel Nelvafrel over Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter Stefan Mertens Stefan Mertens over 'Spanje aast op goudhaantje Club Brugge met verleden bij Genk en Lierse': Mannaert tot actie aangemaand Andreas2962 Andreas2962 over Rik De Mil de nieuwe coach van Union? Bij Charleroi spreken ze alvast klare taal Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved