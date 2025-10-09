Ruben Van Gucht opnieuw in het oog van de storm: hij moet het zélf komen uitleggen bij rechter

Volgens zijn advocate gaat het om een misverstand. Maar Ruben Van Gucht zal het binnen twee maanden zelf moeten komen uitleggen, zo blijkt. Hij zal dan zelf voor de rechter moeten verschijnen om duiding te geven.

Over de handel en wandel van Ruben Van Gucht verschijnt elke week wel wat. Soms gaat het over de vrouw(en) in zijn leven, dan weer heeft hij zelf een grapje gemaakt op Radio 2 of tijdens het commentaar van het wielrennen.

Rijden zonder rijbewijs?

In Wielerclub Wattage is hij een graag geziene host, er is binnenkort een nieuw seizoen van De Slimste Mens Ter Wereld, ... Maar af en toe komt hij ook eens in het oog van de storm terecht.

Deze week werd hij geconfronteerd met een juridisch probleem. Eind 2024 was hij betrapt op rijden onder invloed tijdens de Verkeersveilige Nacht, de avond die in het teken stond van verkeersveiligheid in Oost-Vlaanderen.

Ruben Van Gucht moet het zelf komen uitleggen

Daarop werd zijn rijbewijs voor 15 dagen ingetrokken. De procureur vorderde volgens Het Nieuwsblad 21 dagen rijverbod en 1.600 euro boete voor het rijden onder invloed van alcohol en het niet in hand hebben van zijn voertuig.

De procureur wil hem mogelijk een extra straf opleggen voor het rijden zonder rijbewijs en vroeg daarom om uitstel. Volgens Laura Boonen, de advocate van Ruben Van Gucht, gaat het om een misverstand en dacht Van Gucht dat hij automatisch opnieuw mocht rijden na de 15 dagen rijverbod. Dat moet de BV nu zelf komen verduidelijken op een nieuwe zitting op 18 december 2025.