Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het nieuws dat Sébastien Pocognoli de deur bij landskampioen Union achter zich dicht trekt, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Pocognoli trekt naar alle waarschijnlijkheid richting AS Monaco en zat al niet meer op de bank in de oefenwedstrijd tegen Patro.

Landskampioen Union speelde op donderdag een oefenwedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen, de nummer zes uit het Challenger Pro League-klassement. Maar niemand had het nog over die wedstrijd door het nieuws over Sébastien Pocognoli.

Pocognoli naar AS Monaco (?)

De coach van de Unionisten trekt volgens verschillende bronnen namelijk naar de Franse club AS Monaco. Hij zou, samen met spitsentrainer Kevin Mirallas, de overstap maken naar de Monegasken.

Beide heerschappen zaten donderdagmiddag ook niet op de bank voor de oefenwedstrijd van Union tegen Patro. Het was Bart Meert, de rechterhand van Pocognoli, die de honneurs waarnam in de vriendschappelijke partij.

Patro weet gelijk te spelen

Meert zag dat Patro zich prima verweerde en een mooi resultaat neerzette tegen de landskampioen. Het werd 1-1, een gelijkspel waar ze bij Union niet al te veel waarde aan zullen hechten. Maar voor Patro is het een knap resultaat.

Het is niet de laatste keer dat het team van Stijn Stijnen het deze maand opneemt tegen een team uit de Jupiler Pro League. Op 30 oktober trekt het naar de Planet Group Arena en hoopt het KAA Gent uit te schakelen in de Croky Cup.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Patro Eisden Maasmechelen
Union SG
Stijn Stijnen
Sébastien Pocognoli
Kevin Mirallas

Meer nieuws

Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

Pocognoli vertrekt bij Union SG, maar Vandenbempt waarschuwt: "Dat is misschien nog een groter probleem"

14:00
Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union

13:04
2
Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

Waarom verlaat elke trainer Union SG zo snel? Brusselaars wijken voor niemand af van hun principes

14:40
En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

En nog eentje: dit Afrikaanse land mag naar het WK in de VS

15:03
Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

Alarmfase rood: buitenlandse topclub dringt aan voor Pocognoli en spreekt met succescoach

07:20
BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

BREAKING: 'Het gaat snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL'

10:42
35
Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

Nieuwe, aanvallende versterking strijkt neer bij KV Kortrijk

14:45
Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

Clublegende van Bayern München bewondert Vincent Kompany: "Dat was vroeger niet het geval"

14:20
Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

Na uitsluiting tegen Racing Genk: Dender-spits kent zijn straf

13:50
Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

Voormalige STVV- en OHL-speler breekt nek tijdens competitiewedstrijd en moet verlamming vrezen

12:40
Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos

13:30
1
Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

Jonas De Roeck (ex-Antwerp en Anderlecht) is op weg naar Club Brugge

12:20
Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

Louwagie wil 'wraak' voor Kevin De Bruyne: "Hoog tijd dat we toptalent wegpikken bij Genk"

10:30
2
Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

Toptalent uit generatie Tielemans spreekt na dertien jaar Anderlecht en maakt pittige vergelijking met Genk

11:20
Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten

Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten

12:00
1
Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels

11:40
3
Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS

08:00
4
Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

Net nu: Stef Wils moet vijf probleemgevallen missen bij Antwerp

10:00
1
'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

'KAA Gent mikt op de nieuwe Moses Simon en wil Franse en Duitse topclubs aftroeven'

09:30
KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

KRC Genk hakt knoop door over Thorsten Fink: gesprekken met spelers aan de gang

08:40
1
België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

België begint goed aan EK-droom, met dank aan toptalent Anderlecht

09:00
Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten

08:20
2
Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

Gilles De Bilde is streng vlak voor beslissend tweeluik Rode Duivels: "Dat kan hij niet"

07:40
Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

Royal Antwerp FC komt met heel mooi, hartverwarmend initiatief voor fans

06:30
Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

Van degradatiezorgen naar top vier: STVV-speler Vanwesemael legt uit hoe Vrancken alles veranderde

06:15
"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

"Heb dat helemaal naast mij neergelegd": Leandro Trossard maakt korte metten met wat men over hem denkt

07:00
Zoveel moet Union SG extra ophoesten voor Scherpen als Brusselaars League Phase van Champions League halen

Zoveel moet Union SG extra ophoesten voor Scherpen als Brusselaars League Phase van Champions League halen

19:40
Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

Goots krijgt telkens dezelfde vraag over gemiste transfer van Royal Antwerp FC: "Waarom?"

22:30
2
Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

Grote woede: Charleroi-supporters nemen plots opmerkelijke beslissing voor bekerclash met RFC Luik

22:15
14
Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom

23:00
5
Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

Te drastisch? Gilles De Bilde ziet maar één oplossing voor RSC Anderlecht

21:40
5
KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

KV Mechelen laat oude bekende meetrainen en die hoopt een contract te versieren

22:00
📷 Lommel SK gaat serieus uitpakken: "De laatste hand wordt eraan gelegd"

📷 Lommel SK gaat serieus uitpakken: "De laatste hand wordt eraan gelegd"

21:30
Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

Sporting Hasselt geen eindstation? Tuur Dierckx spreekt over de ambities die hij nog heeft

21:20
Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

Fabio Cannavaro aan het roer bij Oezbekistan? Een uitgesproken Belgisch verhaal... op weg naar het WK

20:40
Project van Vincent Kompany levert nieuw talent op: drie JPL-clubs staan in de rij

Project van Vincent Kompany levert nieuw talent op: drie JPL-clubs staan in de rij

20:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over BREAKING: 'Het snel voor Pocognoli: op weg naar Monaco, Union vindt opvolger bij concurrent uit JPL' Dirk1897 Dirk1897 over Zijn vertrek lijkt nu écht onvermijdelijk: Pocognoli stuurt zijn kat naar oefenwedstrijd van Union Zapper24 Zapper24 over Bom onder Belgische competitie? Drie teams schrijven open brief én trekken naar het BAS 1872 1872 over Zeno Debast, verdediger op weg naar de top (deze winter al?) en de toekomstige leider van de Rode Duivels JaKu JaKu over Geen Benteke bij de Rode Duivels: bondscoach Rudi Garcia legt uit waarom JaKu JaKu over Norman Bassette legt duidelijk uit waarom hij niet voor Anderlecht koos JaKu JaKu over De echte reden waarom Mario Stroeykens zijn handtekening nu wel onder nieuw contract zette SmurF SmurF over Dit is de belangrijkste reden waarom Rode Duivels door België reizen: KBVB legt uit JaKu JaKu over Rode Duivels doen nu helemaal waar KAA Gent al twee jaar zit op te wachten Joske89 Joske89 over Ramkoers vermijden? Hoe het dilemma van Hasi Anderlecht ook miljoenen kan kosten Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved