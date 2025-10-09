Zonder de vertrekkende Pocognoli verslikt Union zich in tweedeklasser

Het nieuws dat Sébastien Pocognoli de deur bij landskampioen Union achter zich dicht trekt, kwam als een donderslag bij heldere hemel. Pocognoli trekt naar alle waarschijnlijkheid richting AS Monaco en zat al niet meer op de bank in de oefenwedstrijd tegen Patro.

Landskampioen Union speelde op donderdag een oefenwedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen, de nummer zes uit het Challenger Pro League-klassement. Maar niemand had het nog over die wedstrijd door het nieuws over Sébastien Pocognoli.

Pocognoli naar AS Monaco (?)

De coach van de Unionisten trekt volgens verschillende bronnen namelijk naar de Franse club AS Monaco. Hij zou, samen met spitsentrainer Kevin Mirallas, de overstap maken naar de Monegasken.

Beide heerschappen zaten donderdagmiddag ook niet op de bank voor de oefenwedstrijd van Union tegen Patro. Het was Bart Meert, de rechterhand van Pocognoli, die de honneurs waarnam in de vriendschappelijke partij.

Patro weet gelijk te spelen

Meert zag dat Patro zich prima verweerde en een mooi resultaat neerzette tegen de landskampioen. Het werd 1-1, een gelijkspel waar ze bij Union niet al te veel waarde aan zullen hechten. Maar voor Patro is het een knap resultaat.





Het is niet de laatste keer dat het team van Stijn Stijnen het deze maand opneemt tegen een team uit de Jupiler Pro League. Op 30 oktober trekt het naar de Planet Group Arena en hoopt het KAA Gent uit te schakelen in de Croky Cup.