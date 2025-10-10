Groot internationaal succes is ook meteen extra pech voor Anderlecht en Charleroi

Marokko blijft een van de favorieten op het WK Onder 20. Na in de groepsfase te hebben gewonnen van Spanje en Brazilië zitten ze ondertussen al in de kwartfinales. En dat is dus ook wat minder goed nieuws voor Anderlecht en in mindere mate Charleroi.

Marokko U20 is voorlopig niet te stuiten op het Wereldkampioenschap U20, dat eind september van start is gegaan in Chili. In de groepsfase waren ze na twee speeldagen al zeker van de achtste finales.

Tegen Mexico werd vervolgens een overbodige wedstrijd verloren, al konden enkele Marokkaanse jongelingen daarin wat gespaard worden met oog op de knock-outfase van het toernooi.

1. Marokko 6

2. Mexico 5

3. Spanje 4

4. Brazilië 1

In de achtste finales stond een duel met Zuid-Korea op het programma. Die wedstrijd werd met 2-1 gewonnen dankzij goals van Yassir Zabiri en een Zuid-Koreaanse owngoal, de aansluitingstreffer op strafschop kwam te laat.

Marokko speelt kwartfinales tegen de Verenigde Staten

Ali Maamar van Anderlecht en Yassine Khalifi van Charleroi speelden de volledige wedstrijd, Anas Tajaouart viel een kwartier voor tijd in bij de Jonge Leeuwen (of Welpen) van de Atlas.

In de kwartfinales speelt Marokko op 12 oktober tegen de Verenigde Staten. Een eventuele finale wordt op 19 oktober gespeeld, waardoor Anderlecht mogelijk nog wat langer zonder de belangrijke Maamar aan de slag lijkt te moeten.