Sterkhouder van RSCA Futures tekent nieuw contract

Alexander De Ridder heeft een nieuw contract getekend. De jonge middenvelder van de RSCA Futures zal nog minstens tot 2028 de paars-witte kleuren blijven verdedigen. Dat heeft de club zelf aangekondigd.

De RSCA Futures doen het dit seizoen niet onaardig in de Challenger Pro League. Ze staan op dit moment op de tiende plaats in het klassement. Net onder Jong KAA Gent, maar boven teams als Lierse en Lokeren.

Eén van de nieuwe gezichten dit seizoen bij de jonge Brusselaars, is Alexander De Ridder. De 17-jarige middenvelder is op speeldag drie in de basisploeg van Jelle Coen gekomen en er sindsdien niet meer uit verdwenen.

En dat is ook het bestuur van Anderlecht niet ontgaan. De Ridder geldt als een opkomend talent en dus willen ze hem graag langer aan boord houden. Dat is ook gelukt, want de middenvelder heeft een nieuw contract getekend.

De Ridder tot 2028 bij Anderlecht

De nieuwe overeenkomst houdt De Ridder tot 2028 aan boord bij Anderlecht. Dat heeft de club zelf laten weten via de officiële kanalen. "Op 9-jarige leeftijd kwam hij aan op de jeugdacademie van paars-wit, waar hij al snel indruk maakte met zijn technische vaardigheden en explosiviteit. Naast het veld staat de middenvelder vooral bekend om zijn rust en enorme drijfveer om bij te leren", klinkt het bij Anderlecht.





De Ridder lijkt zo de volgende in het rijtje talentvolle middenvelders uit de eigen jeugd te worden. Maar voor hij in de voetsporen van Tielemans en De Cat kan treden, zal hij eerst nog verder rijden bij het beloftenelftal.