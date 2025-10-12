Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

Galatasaray heeft volgens Sporx een akkoord bereikt over de contractverlenging van hoofdtrainer Okan Buruk. Daarbij is een aanvullende afspraak gemaakt die mogelijk gevolgen heeft voor de transferstrategie van de club.

Volgens Sporx heeft Galatasaray de voorwaarden voor een verlengd contract van Okan Buruk vastgelegd. In het akkoord is opgenomen dat Buruk, bij kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League, aanspraak maakt op versterking van zijn selectie.

Toptarget bij Galatasaray

De Nigeriaanse middenvelder Raphael Onyedika wordt door Sporx genoemd als een van de prioritaire kandidaten om de selectie te versterken. Of de onderhandelingen al opgestart zijn tussen beide clubs, is niet meteen duidelijk.

Dat de transfer er enkel komt als Galatasaray de League Phase van de Champions League haalt biedt wel mogelijkheden voor Club Brugge om Onyedika langer aan boord te houden.

Bovendien zijn de Turkse clubs niet meteen de ploegen die het meeste geld op tafel leggen voor een transfer. Vaak proberen ze de onderhandelingen lang te laten aanslepen, om in extremis toch nog van de prijs af te doen.

Transferprijs

Onyedika heeft een contract tot 2027 in het Jan Breydelstadion. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 20 miljoen euro, maar de kans dat hij aan die prijs vertrekt lijkt zo goed als onbestaande.