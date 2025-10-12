Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

Maandagavond is het alle hens aan dek voor de Rode Duivels in Wales. Daar moet een resultaat uit de bus vallen om niet plots in de problemen te komen met oog op WK-kwalificatie. Bij verlies zou groepswinst plots op de helling komen te staan.

De scenario's om alsnog het WK te halen zijn duidelijk. En eigenlijk moeten we gewoon winnen in Wales, om zo ook met oog op dat WK te blijven dromen van een status als reekshoofd.

Marc Degryse twijfelt er niet aan in Wales

En dus weten we wat ons te doen staat in Wales: winnen als het even kan, zeker niet verliezen als het moet. Marc Degryse was scherp in zijn analyses na de 0-0 tegen Noord-Macedonië.

Toch blijft hij ook optimistisch over de uiteindelijke afloop voor de Rode Duivels in deze WK-kwalificatiegroep, ook al is het vervelend dat er opnieuw punten werden verloren.

Frustrerend en gevaarlijk voor de Rode Duivels

In het verleden werd al eens verloren in Wales, dus is het toch maar opletten. "Maar ik vind niet dat ze met twijfels naar Wales moeten", aldus de gewezen Rode Duivel bij VTM. "Niet op basis van de match tegen Noord-Macedonië."

"Het is niet omdat ze nu de kansen gemist hebben, dat ze in Wales niet kunnen winnen. Ze gaan er iets meer ruimte krijgen, omdat Wales ook moet in eigen huis. Er is geen reden om te twijfelen, maar het is wel frustrerend en gevaarlijk."

Volg Wales - België live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (13/10).

