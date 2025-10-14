Pocognoli breekt stilte na plotse vertrek: dit is zijn boodschap voor de Union-fans

Foto: © photonews
Vanuit Monaco heeft Sébastien Pocognoli de tijd genomen om Union Saint-Gilloise en zijn supporters toe te spreken. Dit was zijn boodschap.

Toen Sébastien Pocognoli iedereen kwam begroeten aan de voet van de bezoekerstribune van het Jan Breydelstadion, hadden de supporters van Union Saint-Gilloise niet verwacht dat dit moment zou uitmonden in een afscheid. Maar de aanbieding van Monaco heeft alles veranderd.

De laatste dagen waren bewogen, maar Pocognoli wilde even afstand nemen om over de situatie te schrijven. "Ik wil oprechte dank uitspreken aan de spelers, de staf, Chris O'Loughlin en Alex Muzio, evenals aan alle supporters van Union voor hun dagelijkse toewijding. Ik heb onvergetelijke momenten met jullie gedeeld, en dat zijn herinneringen die ik zal koesteren", begint hij.

"Een club verlaten midden in het seizoen is nooit makkelijk, en het is zeker geen beslissing die licht is genomen. Voetbal is een passie, maar ook een levensschool, gebaseerd op keuzes en respect. Ik vertrek met het gevoel een goed onderhouden huis achter te laten", vervolgt Poco op zijn Instagram-account.

Herinneringen die voor altijd blijven

De nieuwe trainer van ASM vertrekt met een voldaan gevoel, zo lijkt. "Ik laat een prachtig erfgoed achter, bestaande uit drie hoofdstukken: de promotie naar 1A, de opkomst van het U23-team naar Eerste nationale, en ten slotte de titel na 90 jaar."

"Ik wens jullie het beste en hoop dat jullie het geweldige pad blijven volgen dat we samen zijn ingeslagen aan het begin van dit seizoen. Dank aan iedereen voor jullie berichten, zelfs de kritische: ze getuigen van het belang dat deze sport en deze club in ons hart hebben", besluit hij, zich bewust van het feit dat zijn abrupte vertrek enige spanningen heeft veroorzaakt in het Dudenpark.

2 reacties
