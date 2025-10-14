Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

Ronaldo schrijft andermaal geschiedenis, Engeland naar het WK en ook dit gebeurde er allemaal

Cristiano Ronaldo voegt een nieuwe prestatie toe aan zijn palmares. Met 948 doelpunten in zijn carrière wordt hij de topscorer in de geschiedenis van de WK-kwalificatiewedstrijden.

Cristiano Ronaldo blijft geschiedenis schrijven, keer op keer. Als de topscorer aller tijden met 948 doelpunten in zijn carrière stapelt de Portugees de records op: topscorer van de Champions League, het EK, Real Madrid en Portugal.

Nieuw record voor Ronaldo

Vanavond werd hij de topscorer in de geschiedenis van de WK-kwalificaties. Met dit nieuwe record overstijgt Ronaldo de legende Carlos Ruiz met 39 doelpunten. Lionel Messi staat op de derde plaats met 36 doelpunten.

Het eerste doelpunt van Portugal viel in de 22e minuut. Goed gepositioneerd tussen twee verdedigers, maakte Ronaldo een pass van Nelson Semedo af om de stand gelijk te trekken.

Portugal en Spanje nog niet zeker van WK

Vlak voor de pauze verdubbelde hij de score. Op een perfecte voorzet van Nuno Mendes verschalkte de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar de doelman met kalmte. Het stadion barstte uit in vreugde. Uiteindelijk kon het ticket voor het WK nog nét niet behaald worden, want Hongarije kwam tot 2-2 gelijk.

in Groep E won Spanje met 4-0 van Bulgarije, maar omdat ook Turkije won zijn ook de Spanjaarden nog niet zeker van het WK. 

Italië doet wat het moet, maar ...

Ook Italië maakt nog kans op het WK. Het won in eigen land van Israël met 3-0 en is zo al zeker van de tweede plaats in de groep. Nu zal het tegen Noorwegen nog flink aan de bak moeten.

Estland en Moldavië hielden het op een gelijkspelletje onderin de groep. Engeland is in zijn groep wél al zeker van het WK.

14/10/2025 18:00Estland - Moldavië1-1
14/10/2025 20:45Ierland - Armenië1-0
14/10/2025 20:45Andorra - Servië1-3
14/10/2025 20:45Letland - Engeland0-5
14/10/2025 20:45Spanje - Bulgarije4-0
14/10/2025 20:45Portugal - Hongarije2-2
14/10/2025 20:45Turkije - Georgië4-1
14/10/2025 20:45Italië - Israël3-0

 

