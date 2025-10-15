Antwerps jeugdproduct Antwerp en Beerschot had gesprekken met Beerschot, maar ...

Beerschot speelt aankomend weekend de topper tegen Beveren. Met een overwinning kunnen De Mannekes de spanning terugbrengen in de competitie. Deze zomer hadden ze er nog een extra speler kunnen bijhebben, maar ze weigerden.

De kloof tussen Beerschot en Beveren is amper zeven punten én Beerschot heeft nog een wedstrijd minder gespeeld. Met een overwinning in eigen huis kunnen ze de spanning dus helemaal terugbrengen in de Challenger Pro League.

Senna Miangue was einde contract bij Cercle Brugge

Senna Miangue zal dit weekend niet te zien zijn in de topper, al had dat zomaar gekund. De linksachter was deze zomer einde contract bij Cercle Brugge en hoopte op een mogelijke overstap naar Beerschot.

“Mijn moeder woont op twee tramhaltes van het Kiel. Met het gezin gingen we vroeger altijd naar matchen van Beerschot kijken, waar overigens nog veel maten van mij spelen", aldus Senna Miangue in gesprek met Gazet van Antwerpen.

Geen Antwerp of Beerschot, maar wel ... Hongarije

"Marco Weymans is mijn broertje. Er liepen gesprekken met de club, maar er kwam jammer genoeg niets uit voort.” En zo kwam er geen nieuw avontuur in zijn stad Antwerpen, waar hij in het verleden voor Antwerp en Beerschot uitkwam bij de jeugd.

Uiteindelijk vond de linksback wel een nieuwe ploeg voor dit seizoen, zij het op een iets exotischere bestemming. Momenteel speelt hij bij ETO FC uit Győr, het nummer vier uit de Hongaarse hoogste klasse.