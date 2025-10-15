Chaos in WK-steden Amerika? President Trump dreigt ermee

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw de aandacht getrokken met zijn uitspraken over het WK 2026, dat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico plaatsvindt. Hij dreigt speelsteden die volgens hem onvoldoende meewerken, hun status als gaststad te ontnemen.

Vooral steden met een democratisch bestuur, zoals Boston, zouden volgens Trump onvoldoende steun bieden. Hoewel Trump formeel geen bevoegdheid heeft om speelsteden te wijzigen, beweert hij over de invloed te beschikken om veranderingen af te dwingen. Hij stelt dat hij hiervoor kan rekenen op de steun van FIFA-baas Gianni Infantino. Volgens Trump onderhouden de twee een goede relatie, wat hem vertrouwen geeft in zijn dreigementen.

Het belangrijkste argument dat Trump aanhaalt, is veiligheid. Hij wil een gestroomlijnd proces bij de organisatie van een evenement van deze omvang. “Als ik denk dat het onveilig is, bel ik Gianni en zeg ik: verplaats het naar een andere stad. En dat zou hij dan doen ook", klinkt het.

Trump schermt met zijn goeie relatie met FIFA-baas Gianni Infantino

De dreigingen van Trump zijn niet nieuw. Al eerder liet hij doorschemeren speelsteden buitenspel te zetten als deze niet meewerkten. Critici wijzen erop dat dit vooral politieke druk uitoefent op steden die bestuurd worden door de politieke tegenstanders van Trump.

Daarnaast liet Trump weten dat hij korte lijnen onderhoudt met het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Hij overweegt ook maatregelen met betrekking tot Los Angeles en de organisatie van de Olympische Spelen van 2028. Dit geeft aan dat zijn invloed en ambities zich niet beperken tot het voetbal.





Hoe de FIFA en de betrokken steden zullen reageren, is nog onduidelijk. Trump zet echter een precedent waarbij politieke druk en persoonlijke relaties een rol spelen in de organisatie van grote sportevenementen, wat de planning en samenwerking op lokaal niveau mogelijk onder druk zet.