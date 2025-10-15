De Rode Duivels vaker tegen Europese grootmachten? De UEFA zou een revolutie voorbereiden

Aleksander Ceferin wil de interlandperiodes aantrekkelijker maken. De voorzitter van de UEFA overweegt een nieuw format om de Europese kwalificaties nieuw leven in te blazen.

De UEFA wil wat meer leven blazen in de interlandperiodes. Volgens de krant L'Équipe bereidt voorzitter Aleksander Ceferin een complete herziening voor van de kwalificaties voor het EK en het WK. Veel supporters zeggen zich te vervelen tijdens deze periodes.

Nieuw format?

Ceferin wil de routine doorbreken en deze ontmoetingen aantrekkelijker maken. Er worden twee ideeën onderzocht: het gebruik van de Nations League of het creëren van een soort grote Europese competitie, geïnspireerd door het formaat van de Champions League.

Dit project voorziet in twee grote groepen van 27 teams, met zowel grote confrontaties als meer evenwichtige wedstrijden.

Voor de Rode Duivels zou dit betekenen dat er meer duels zijn tegen de besten van Europa. Vaker spelen tegen Frankrijk, Italië of Spanje zou het niveau van de wedstrijden kunnen verbeteren en de supporters meer zin geven om hun team te volgen.





Het project bevindt zich in de discussiefase. Als Ceferin erin slaagt de bonden te overtuigen, zou dit nieuwe format vanaf 2028 kunnen worden ingevoerd.