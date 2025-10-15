Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"

Frank Raes uit zijn zorgen bij de Rode Duivels: "Wat als hij terugkeert?"
Foto: © photonews
De Rode Duivels staan met één been op het WK, maar overtuigen deden ze opnieuw niet in Cardiff. De 2-4-zege tegen Wales leverde wel drie punten op, maar volgens analist Frank Raes zijn er nog heel wat werkpunten voor bondscoach Rudi Garcia.

Vooral de keuze voor duelkracht boven voetbal blijft hem dwarszitten. “Ze hadden een domme penalty van de Welshmen nodig om in de match te komen”, stelt Raes in GvA. “Echt domineren, met soepele combinaties, zat er niet in. Het werd een pot holderdeboldervoetbal met amper 38 procent balbezit voor de Duivels, en dat tegen een ploeg met beperkt talent.”

Ook de opstelling van Garcia roept vragen op bij de analist. “Hij begon met angst, door Vanaken te slachtofferen voor Onana. Zo koos hij niet voor voetbal, maar voor duelkracht. Onana heb ik bijna niet in het vijandelijke zestienmetergebied gezien, terwijl Vanaken net iemand is die met het hoofd kan scoren. De Bruyne miste zijn maatje Vanaken, het klikt gewoon tussen die twee.”

Raes ziet te weinig progressie onder Garcia ten opzichte van onder Tedesco

Raes maakt zich zorgen over het evenwicht op het middenveld wanneer Tielemans terugkeert. “Raskin speelde sterk, dus die kan je er moeilijk uithalen. Maar met drie verdedigende middenvelders kun je niet blijven spelen. De Duivels moeten blijven voetballen, en dat hebben ze tegen Wales te weinig gedaan.”

Toch was er volgens Raes één speler die er bovenuit stak. “Jeremy Doku was de grote uitblinker. Natuurlijk mist hij soms kansen, maar mocht hij die er allemaal inleggen, dan was hij onze Messi. Zijn versnelling is vernietigend, en dat hij de bal zo dicht aan de voet houdt, is indrukwekkend. Voor mij is hij helemaal klaar om de fakkel van Hazard over te nemen.”

Over het geheel is Raes kritisch voor het Garcia-tijdperk tot dusver. “Er zit te weinig progressie in vergeleken met Tedesco. Hij maakt logischere keuzes, dat wel, maar de resultaten moeten volgen om de twijfels weg te nemen. Ondanks de zege zag ik bij Garcia al een vleugje irritatie. Als het straks op het WK minder loopt, dan zal het snel bagarre zijn. Het is aan hem om rust en overtuiging in deze ploeg te brengen.”

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 8
San Marino San Marino 0-4 Cyprus Cyprus
Schotland Schotland 2-1 Wit-Rusland Wit-Rusland
Faroër Eilanden Faroër Eilanden 2-1 Tsjechië Tsjechië
Nederland Nederland 4-0 Finland Finland
Denemarken Denemarken 3-1 Griekenland Griekenland
Kroatië Kroatië 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roemenië Roemenië 1-0 Oostenrijk Oostenrijk
Litouwen Litouwen 0-2 Polen Polen
Noord-Ierland Noord-Ierland 0-1 Duitsland Duitsland
IJsland IJsland 2-2 Frankrijk Frankrijk
Zweden Zweden 0-1 Kosovo Kosovo
Slovenië Slovenië 0-0 Zwitserland Zwitserland
Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1-1 Kazachstan Kazachstan
Slovakije Slovakije 2-0 Luxemburg Luxemburg
Oekraïne Oekraïne 2-1 Azerbeidzjan Azerbeidzjan
Wales Wales 2-4 België België
Estland Estland 1-1 Moldavië Moldavië
Ierland Ierland 1-0 Armenië Armenië
Andorra Andorra 1-3 Servië Servië
Letland Letland 0-5 Engeland Engeland
Spanje Spanje 4-0 Bulgarije Bulgarije
Portugal Portugal 2-2 Hongarije Hongarije
Turkije Turkije 4-1 Georgië Georgië
Italië Italië 3-0 Israël Israël

Nieuwste reacties

