Weer mis! KBVB probeerde verdedigend talent te overtuigen, maar die koos resoluut voor... Nederland

Sam de Grand, verdediger van Lommel SK, heeft gekozen voor een interlandcarrière bij Nederland en niet bij België. De Belgische voetbalbond had eerder pogingen ondernomen om hem te naturaliseren, maar De Grand gaf de voorkeur aan Jong Oranje. Maandag maakte hij zijn debuut tegen Jong Litouwen.

De Grand verhuisde als kind met zijn ouders naar België en voetbalde er bijna zijn hele leven, onder meer bij OH Leuven, Anderlecht en RC Genk. Toch voelt hij zich meer verbonden met Nederland en wil hij daar zijn toekomst opbouwen.

Tijdens zijn debuut bij Jong Oranje speelde De Grand naar eigen zeggen “best lekker”. Hij kende sommige ploeggenoten al van eerdere ontmoetingen, maar moest ook wennen aan de nieuwe omgeving en het samenspel met onbekende spelers.

De Grand maakt duidelijke keuze voor Nederland

De verdediger benadrukt dat hij niet voor België wil uitkomen. “Ze hebben het wel een paar keer gevraagd, maar dat is niet mijn wens. Ik wil graag voor Nederland spelen", aldus De Grand bij ESPN. Hij bezit geen dubbel paspoort, waardoor een Belgische interlandloopbaan sowieso moeilijk was.

Bondscoach Michael Reiziger gaf De Grand de kans omdat hij liefst elf spelers wisselde ten opzichte van de vorige wedstrijd tegen Jong Bosnië-Herzegovina. Reiziger benadrukte dat de selectie onderling sterk concurreert en dat de ploeg goed heeft gespeeld.

De Grand hoopt op meer kansen bij Jong Oranje en kijkt uit naar zijn verdere ontwikkeling. Zijn keuze is opvallend voor een speler die zijn jeugd grotendeels in België doorbracht, maar nu definitief kiest voor zijn geboorteland.