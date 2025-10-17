Code rood bij Antwerp: zware verliezen voor Ghelamco

De belangen zijn groot op sportief gebied voor Standard en Antwerp. Beide teams willen zo snel mogelijk omhoog klimmen in het klassement en zeker niet denken aan de Relegation Play-offs. Antwerp staat momenteel zelfs maar dertiende en er zijn nog problemen die om de hoek loeren.

Zowel voor Antwerp als voor Standard waren het moeilijke jaren. Financiële problemen zijn een gemeenschappelijke zaak die voor die problemen lijken te zorgen. En dat heeft ook zijn sportieve repercussies, waar nu ook The Great Old mee te maken krijgt.

Er is de nieuwe tribune die op komst is, de laatste die is aangepakt de voorbije jaren en zo naar de toekomst toe wel wat geld kan gaan opleveren. Maar na zeven jaar glitter en glamour moet Antwerp dringend bezuinigen.

Bezuinigingen bij Antwerp nog steeds een must?

Gheysens heeft al zo'n € 200 miljoen in de club geïnvesteerd. Een club die ondanks een dubbele competitie- en bekerwinst in 2023, gevolgd door een historische en lucratieve deelname aan de Champions League en enkele grote verkopen in de afgelopen jaren (Vermeeren voor € 20 miljoen, Pacho voor € 13 miljoen, Avila en Keita voor € 12 miljoen, Ilenikhena voor € 18 miljoen, Doumbia voor € 16 miljoen en Lammens voor € 21 miljoen eur) nog steeds een slechte balans heeft opgebouwd.

Het bedrij van Gheysens - Ghelamco - verkeert volgens La Libre Belgique in slechte staat. De laatste balans toonde een verlies van € 323 miljoen en een totale schuld van € 889 miljoen, ondanks de uitverkoop van verschillende gebouwen om € 800 miljoen aan vorderingen af ​​te lossen.



