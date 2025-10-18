Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren

Beerschot heeft als eerste club dit seizoen punten gepakt tegen SK Beveren. De Antwerpse ploeg hield de leiders in eigen huis op 1-1. Mo Messoudi vindt het jammer dat ze de fans geen drie punten konden schenken.

Beerschot heeft vrijdagavond gedaan wat nog geen enkele CPL-club kon dit seizoen: punten afsnoepen van SK Beveren. De Kielse Ratten speelden in eigen huis 1-1 gelijk.

Lastige eerste helft

Toch een knappe prestatie, gezien het feit dat Beveren alleen nog maar won dit seizoen en zelden tegendoelpunten slikt. "We zijn op een stevig Beveren gebotst, al was ons openingskwartier toch sterk. Alleen ontbrak het ons soms wat aan de juiste keuze maken en gleed Van la Parra bijvoorbeeld te vaak weg op het veld, wat al vaker een probleem is geweest dit seizoen", zei coach Mo Messoudi bij Gazet van Antwerpen.

"Geleidelijk aan is Beveren dan in de match gegroeid en creëerden zij de betere kansen in de eerste 45 minuten. Je zag het ook dat het bij veel jongens wel even geleden was dat ze nog een competitieve wedstrijd afwerkten."

Beveren niet te ver laten uitlopen

Pas na net geen uur spelen kwamen de bezoekers op voorsprong. "Na rust kwamen we beter uit de kleedkamer met bijvoorbeeld een goede kans voor Van la Parra. Jammer genoeg viel het openingsdoelpunt dan aan de andere kant, waardoor we op achtervolgen aangewezen werden."





Door gelijk te spelen heeft Beerschot ervoor gezorgd dat Beveren niet té ver uitloopt. "Door Sanusi en Weymans te brengen herstelden we het evenwicht, wisten we zelfs via Mbe Soh de gelijkmaker te lukken en voelde ik dat we de betere ploeg in de partij werden. Helaas hebben we ons fans niet kunnen plezieren met een driepunter."