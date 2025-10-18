Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

Keisuke Goto blikt vooruit op het duel tussen STVV en RSC Anderlecht. De Japanse aanvaller, die uitgeleend wordt door paarswit, spreekt met vertrouwen over zijn ambities en zijn band met beide clubs.

Goto mikt op vaste waarde

Keisuke Goto bereidt zich voor op de wedstrijd van zondag tegen Anderlecht, de club waar hij nog altijd onder contract staat. Sinds zijn uitleenbeurt naar STVV kende hij een sterke start. In de eerste tien competitiewedstrijden was hij goed voor drie doelpunten en één assist.

De spits wil zijn rol verder uitbouwen. “We willen de top acht halen. Persoonlijk wil ik een onbetwiste basisspeler worden en nog beslissender zijn. Dat is ook de boodschap die ik van Anderlecht meekreeg”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Het contact met zijn voormalige club is momenteel beperkt. Toch sluit Goto een terugkeer niet uit. “Dat hoeft ook niet. Voor mij is alles duidelijk: als ik hier speel en scoor, zal Anderlecht me ongetwijfeld met open armen ontvangen”, stelt hij.

Wereldbeker als extra motivatie

Japan heeft zich reeds geplaatst voor het komende WK. Goto hoopt dit jaar de overstap te maken van de beloften naar het A-elftal. “Dat is inderdaad mijn ambitie — elke speler droomt ervan om zijn land te vertegenwoordigen op een wereldbeker”, zegt hij. De aanvaller ziet het duel tegen Anderlecht als een kans om zich opnieuw te tonen.





De wedstrijd in Sint-Truiden krijgt voor Goto een bijzondere lading. Hij wil scoren, maar benadrukt dat zijn viering in het teken staat van respect. “Als ik scoor, zal ik dat vieren met de fans van STVV. Niet uit revanchegevoelens tegenover Anderlecht, maar uit respect voor de club waar ik mij thuis voel”, klinkt het. In het Lotto Park zou hij zich anders gedragen. “De supporters van Anderlecht zijn ook mijn supporters”, besluit hij.