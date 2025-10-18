Pär Zetterberg zegt wat Anderlecht nu echt nodig heeft om progressie te maken

Pär Zetterberg zegt wat Anderlecht nu echt nodig heeft om progressie te maken
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4300

Volgens Pär Zetterberg moet RSC Anderlecht inzetten op continuïteit en clubidentiteit om opnieuw vooruitgang te boeken. De voormalige speler en assistent ziet een duidelijke rol weggelegd voor Michael Verschueren en wijst op lessen uit het verleden.

Terugkeer van Verschueren als signaal

In 2018 keerde Zetterberg terug naar Anderlecht op vraag van Michael Verschueren. Hij werd toen aangesteld als assistent, al was zijn functie eerder symbolisch. “Hij hamerde toen ook al op trots en clubliefde. Op papier is zijn rol ceremonieel, maar Michael zal zich toch laten gelden. Daarvan ben ik overtuigd”, stelt Zetterberg in Het Laatste Nieuws.

De benoeming van Verschueren wordt door Zetterberg gezien als een teken dat eigenaar Marc Coucke bereid is te leren uit eerdere fouten. Hij wijst erop dat de club in de afgelopen jaren vaker te maken kreeg met tegenslagen dan met successen. “Er waren meer dalen dan pieken. Men begrijpt nu dat er geluisterd moet worden naar mensen die de club écht kennen.”

Meerjarenplan en jeugdwerking als fundament

Zetterberg pleit voor een duidelijke langetermijnstrategie. Volgens hem is het niet langer haalbaar om op elke positie een topspeler aan te trekken. Hij stelt dat Anderlecht moet kiezen voor een vaste speelstijl en daarbij inzetten op eigen jeugd. “De club heeft een meerjarenvisie nodig met een vaste speelstijl. Anderlecht kan niet langer op elke positie de beste speler kopen.”

Het aanvullen van enkele sleutelposities met externe profielen blijft volgens hem noodzakelijk, maar de kern moet gevormd worden door spelers die binnen de club zijn opgeleid. “Het moet enkele topprofielen aanvullen met zelf opgeleide en gevormde spelers”, klinkt het.

Zetterberg erkent dat de huidige koers een stap in de goede richting is, maar waarschuwt dat het proces tijd zal vergen. “Dit is een goed begin, maar er ligt veel werk op de plank voor Verschueren en zijn team.” Hij benadrukt dat de clubleiding de ingeslagen weg moet blijven volgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Pär Zetterberg

Meer nieuws

"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode Reactie

"Niet flauw over doen": Jackers spreekt voor het eerst na lastige periode

23:50
Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

Union-aanvaller Florucz verklapt wat David Hubert tijdens de rust zei in de kleedkamer

23:20
"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen": STVV-coach Wouter Vrancken komt met heel slecht nieuws

"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen": STVV-coach Wouter Vrancken komt met heel slecht nieuws

21:15
Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege

Droomstart voor David Hubert bij Union: Brusselaars kloppen Charleroi in logische zege

22:42
Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

Westerlo-middenvelder Piedfort verbaasd na gelijkspel tegen La Louvière: "Dit had ik niet verwacht"

22:58
Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs

Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs

22:30
6
Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht

Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht

20:30
7
Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure Reactie

Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure

21:10
2
Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

21:20
Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge

Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge

21:40
2
Ontdek alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden in de Challenger Pro League

21:57
Aad de Mos neemt geen blad voor de mond over vertrek van Overmars en komst van Dolberg bij Ajax

Aad de Mos neemt geen blad voor de mond over vertrek van Overmars en komst van Dolberg bij Ajax

21:00
Met weinig overtuiging, maar Club Brugge pakt dankzij Tzolis de volle buit bij OH Leuven

Met weinig overtuiging, maar Club Brugge pakt dankzij Tzolis de volle buit bij OH Leuven

20:09
Uitspraken Francis Amuzu doen stof opwaaien: hij wil voor een nationale ploeg spelen, maar niet België

Uitspraken Francis Amuzu doen stof opwaaien: hij wil voor een nationale ploeg spelen, maar niet België

18:30
BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard

BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard

19:45
23
Beveren-coach Reedijk is duidelijk na gelijkspel tegen Beerschot: "Ik kan er moeilijk mee leven"

Beveren-coach Reedijk is duidelijk na gelijkspel tegen Beerschot: "Ik kan er moeilijk mee leven"

19:55
"We hadden de thermostaat op 40 graden gezet" - Belgische trainer geeft alles toe, ook ruzies met Preud'homme

"We hadden de thermostaat op 40 graden gezet" - Belgische trainer geeft alles toe, ook ruzies met Preud'homme

18:00
🎥 Witsel scoort heerlijke goal, maar dat is niet voldoende voor zege tegen Barcelona

🎥 Witsel scoort heerlijke goal, maar dat is niet voldoende voor zege tegen Barcelona

19:30
Slecht nieuws voor twee Anderlecht-spelers: Hasi is duidelijk

Slecht nieuws voor twee Anderlecht-spelers: Hasi is duidelijk

16:30
2
Dubbele domper voor Westerlo na gelijkspel tegen La Louvière in povere wedstrijd

Dubbele domper voor Westerlo na gelijkspel tegen La Louvière in povere wedstrijd

17:56
STVV mikt hoog: Wouter Vrancken komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

STVV mikt hoog: Wouter Vrancken komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:15
Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen

Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen

19:00
1
Heeft Anderlecht een grote fout gemaakt? Deze jongen vertrok transfervrij en is straks miljoenen waard

Heeft Anderlecht een grote fout gemaakt? Deze jongen vertrok transfervrij en is straks miljoenen waard

17:00
Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen

Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen

17:30
2
Gaat Nathan De Cat dan gewoon mee naar het WK met de grote Rode Duivels?

Gaat Nathan De Cat dan gewoon mee naar het WK met de grote Rode Duivels?

16:00
2
Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

14:30
Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

15:30
🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

15:00
21
Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

10:30
4
Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

14:00
"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

12:00
3
Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren

Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren

14:50
2
Ruben Amorim is het niet eens met de eigen fans over Senne Lammens: "Hij is het nog niet"

Ruben Amorim is het niet eens met de eigen fans over Senne Lammens: "Hij is het nog niet"

13:26
Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld

Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld

12:45
24
Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik"

Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik"

12:30
42
"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

11:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Borak Borak over Lardot reageert op verschrikkelijke resultaten van enquête over Belgische refs FCB vo altijd FCB vo altijd over OH Leuven - Club Brugge: 0-1 The Purple Knight The Purple Knight over BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard The Purple Knight The Purple Knight over 🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk The Purple Knight The Purple Knight over Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld Tommeke12 Tommeke12 over Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge My-T Vekkie My-T Vekkie over John Van den Brom doet boekje open over onbegrijpelijke transfer van Club Brugge Vital Verheyen Vital Verheyen over Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure Swakke25 Swakke25 over Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved