"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen": STVV-coach Wouter Vrancken komt met heel slecht nieuws

"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen": STVV-coach Wouter Vrancken komt met heel slecht nieuws
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV bereidt zich voor op de topper tegen Anderlecht, maar moet het doen zonder Visar Musliu, die geblesseerd raakte bij Noord-Macedonië tegen België. Ryotaro Ito lijkt wél tijdig fit te geraken voor zondag.

STVV heeft zich goed kunnen voorbereiden op de clash met Anderlecht dit weekend. Zondag trekt paars-wit naar Stayen voor een duel tussen de nummers drie en vijf uit het klassement.

STVV moet Musliu een tijdje missen

De Truienaars komen licht gehavend uit de interlandperiode, en de Rode Duivels zijn niet onschuldig. De Macedoniër Visar Musliu blesseerde zich namelijk tegen België.

"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen", vertelt coach Wouter Vrancken bij Het Belang van Limburg. "Het is de verwachting dat hij een paar weken niet beschikbaar is."

Maar Ito kan waarschijnlijk weer spelen

Een fikse domper, al is er ook voorzichtig goed nieuws. Ryotaro Ito blesseerde zich in de verloren derby tegen Racing Genk, maar het gaat beter. De club zou zien hoe hij reageerde op de trainingen van vrijdag en zaterdag, alvorens een beslissing te maken.

"De hele wedstrijd spelen zal moeilijk zijn, maar ik verwacht wel dat hij fit genoeg is om zondag in de kern te zitten. En dan zullen we wel zien of hij fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen", besluit Vrancken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg STVV - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (19/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV
Wouter Vrancken
Visar Musliu
Ryotaro Ito

Meer nieuws

STVV mikt hoog: Wouter Vrancken komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

STVV mikt hoog: Wouter Vrancken komt met duidelijke waarschuwing voor Anderlecht

16:15
LIVE: Union reageert meteen na rust tegen Charleroi! Live

LIVE: Union reageert meteen na rust tegen Charleroi!

21:57
Slecht nieuws voor twee Anderlecht-spelers: Hasi is duidelijk

Slecht nieuws voor twee Anderlecht-spelers: Hasi is duidelijk

16:30
2
Ontdek alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden in de Challenger Pro League

Ontdek alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden in de Challenger Pro League

21:57
Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge

Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge

21:40
1
Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

Keisuke Goto spreekt klare taal over scoren en doelpunt vieren tegen moederclub Anderlecht

14:30
Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

Marc Degryse krijgt lof van revelatie uit de Jupiler Pro League voor de analyse die hij maakte

21:20
Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure Reactie

Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure

21:10
1
Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht

Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht

20:30
4
Gaat Nathan De Cat dan gewoon mee naar het WK met de grote Rode Duivels?

Gaat Nathan De Cat dan gewoon mee naar het WK met de grote Rode Duivels?

16:00
2
Aad de Mos neemt geen blad voor de mond over vertrek van Overmars en komst van Dolberg bij Ajax

Aad de Mos neemt geen blad voor de mond over vertrek van Overmars en komst van Dolberg bij Ajax

21:00
Met weinig overtuiging, maar Club Brugge pakt dankzij Tzolis de volle buit bij OH Leuven

Met weinig overtuiging, maar Club Brugge pakt dankzij Tzolis de volle buit bij OH Leuven

20:09
Uitspraken Francis Amuzu doen stof opwaaien: hij wil voor een nationale ploeg spelen, maar niet België

Uitspraken Francis Amuzu doen stof opwaaien: hij wil voor een nationale ploeg spelen, maar niet België

18:30
BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard

BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard

19:45
16
Beveren-coach Reedijk is duidelijk na gelijkspel tegen Beerschot: "Ik kan er moeilijk mee leven"

Beveren-coach Reedijk is duidelijk na gelijkspel tegen Beerschot: "Ik kan er moeilijk mee leven"

19:55
"We hadden de thermostaat op 40 graden gezet" - Belgische trainer geeft alles toe, ook ruzies met Preud'homme

"We hadden de thermostaat op 40 graden gezet" - Belgische trainer geeft alles toe, ook ruzies met Preud'homme

18:00
🎥 Witsel scoort heerlijke goal, maar dat is niet voldoende voor zege tegen Barcelona

🎥 Witsel scoort heerlijke goal, maar dat is niet voldoende voor zege tegen Barcelona

19:30
Dubbele domper voor Westerlo na gelijkspel tegen La Louvière in povere wedstrijd

Dubbele domper voor Westerlo na gelijkspel tegen La Louvière in povere wedstrijd

17:56
Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen

Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen

19:00
1
Heeft Anderlecht een grote fout gemaakt? Deze jongen vertrok transfervrij en is straks miljoenen waard

Heeft Anderlecht een grote fout gemaakt? Deze jongen vertrok transfervrij en is straks miljoenen waard

17:00
Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen

Sancties na stopzetting Standard-Antwerp: ook Marc Wilmots in de problemen

17:30
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/10: Maamar

08:00
Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

Nieuwe speler Bayern München geraakt niet uitgesproken over Kompany: "Waanzinnig"

15:30
Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

Rinkelt de kassa in het Lotto Park? 'Onverwachte transfer kan miljoenen opbrengen voor RSC Anderlecht'

08:00
6
🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

🎥 Dit zorgde voor de woede bij de Standard-fans én... Wilmots: fysieke schade is duidelijk

15:00
19
Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

Probleem ligt bij de bondscoach: Johan Boskamp wil Anderlechtrevelatie op het echte WK zien

10:30
4
Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

Delanghe of Warleson in doel tegen Genk? Cinel hakt moeilijk vraagstuk snel door

14:00
"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

"Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht

12:00
3
Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren

Beerschot-coach Mo Messoudi vindt toch iets heel jammer na gelijkspel tegen SK Beveren

14:50
2
Ruben Amorim is het niet eens met de eigen fans over Senne Lammens: "Hij is het nog niet"

Ruben Amorim is het niet eens met de eigen fans over Senne Lammens: "Hij is het nog niet"

13:26
Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld

Pro League, Antwerp en Standard zijn eruit: dit is wanneer en hoe laat de resterende minuten worden gespeeld

12:45
22
Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik"

Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik"

12:30
37
"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

"Alles gebeurt met een reden": Ivan Leko gaat de filosofische toer op bij KAA Gent

11:30
1
Dit gaat stopzetten match tegen Antwerp aan Standard kosten (plus nog bijkomende straffen)

Dit gaat stopzetten match tegen Antwerp aan Standard kosten (plus nog bijkomende straffen)

11:00
8
LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

LIVE OH Leuven-Club Brugge: Kan blauw-zwart leider Union verder onder druk zetten?

09:45
"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

"Bijna 50 miljoen": Thorsten Fink zegt waar het op staat bij KRC Genk

10:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 2-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Union SG - Charleroi: 2-1 Standard 2.0 Standard 2.0 over BREAKING Royal Antwerp FC niet opgezet met uitspelen van duel tegen Standard Demogorgon Demogorgon over Vincent Kompany kan record breken tegen Club Brugge Elke Cools Elke Cools over Analist pleit voor extreem duidelijke boodschap Antwerp: "Keer niet terug naar Luik" IXL IXL over Geen Seys tegen Bayern München? Hayen geeft eerste update over zijn blessure Don Doumbia Don Doumbia over Standard - Antwerp: 1-0 deeB Srivaddhanaprabha deeB Srivaddhanaprabha over OH Leuven - Club Brugge: 0-1 Nelvafrel Nelvafrel over Eigenaar Belgische profclub in heel nauwe schoentjes: klacht van maar liefst 94 miljoen Walter Baseggio Walter Baseggio over Standard dringt aan op correcte context van Standard-Antwerp, maar alles begint bij... Anderlecht Johnnie Walker Johnnie Walker over "Zal zeer pijnlijk zijn": Franky Van Der Elst vreest zoveelste tegenslag voor Anderlecht Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved