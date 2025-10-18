"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen": STVV-coach Wouter Vrancken komt met heel slecht nieuws

STVV bereidt zich voor op de topper tegen Anderlecht, maar moet het doen zonder Visar Musliu, die geblesseerd raakte bij Noord-Macedonië tegen België. Ryotaro Ito lijkt wél tijdig fit te geraken voor zondag.

STVV heeft zich goed kunnen voorbereiden op de clash met Anderlecht dit weekend. Zondag trekt paars-wit naar Stayen voor een duel tussen de nummers drie en vijf uit het klassement.

STVV moet Musliu een tijdje missen

De Truienaars komen licht gehavend uit de interlandperiode, en de Rode Duivels zijn niet onschuldig. De Macedoniër Visar Musliu blesseerde zich namelijk tegen België.

"We gaan een tijdje niet op hem kunnen rekenen", vertelt coach Wouter Vrancken bij Het Belang van Limburg. "Het is de verwachting dat hij een paar weken niet beschikbaar is."

Maar Ito kan waarschijnlijk weer spelen

Een fikse domper, al is er ook voorzichtig goed nieuws. Ryotaro Ito blesseerde zich in de verloren derby tegen Racing Genk, maar het gaat beter. De club zou zien hoe hij reageerde op de trainingen van vrijdag en zaterdag, alvorens een beslissing te maken.





"De hele wedstrijd spelen zal moeilijk zijn, maar ik verwacht wel dat hij fit genoeg is om zondag in de kern te zitten. En dan zullen we wel zien of hij fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen", besluit Vrancken.