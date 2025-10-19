20-jarige spits ziet zijn kans schoon: "Ik wil door de grote poort terugkeren bij Anderlecht"

20-jarige spits ziet zijn kans schoon: "Ik wil door de grote poort terugkeren bij Anderlecht"
Foto: © photonews

Bij Anderlecht blijft de spitsenpositie in de A-kern dun bezet, een probleem dat de club al langere tijd voelt. Terwijl de zoektocht naar scorend vermogen doorgaat, zet een jonge aanvaller bij de RSCA Futures zich in de kijker: Samuel Ntanda.

Gisteren scoorde hij in de 95ste minuut de gelijkmaker tegen Lommel en bezorgde zijn team zo een felbegeerd punt. “Deze treffer doet uiteraard deugd", zei Ntanda na de wedstrijd aan Het Nieuwsblad. “Vorig seizoen scoorde ik vier keer bij de beloften van het Italiaanse Sampdoria.” 

Ntanda keerde terug naar Anderlecht na korte passages bij KV Mechelen en Sint-Truiden. “Ik kom opnieuw thuis en scoren is mijn missie. Ik kan als diepe spits spelen, maar pas ook perfect in een systeem met twee spitsen", vertelt hij.

Die veelzijdigheid kan hem een belangrijke troef maken voor de Futures en mogelijk ook voor de A-kern, zeker nu Anderlecht op zoek is naar aanvallende opties.

Landstitels bij de jeugd

De jonge aanvaller kent het Anderlecht-DNA door en door. “Ik voetbalde tot 2020 in Neerpede en herinner me de landstitels bij de U13 en U14", zegt hij. Zijn ambitie is glashelder: “Ik wil slagen bij Anderlecht zodat het een terugkeer door de grote poort wordt.”

Ntanda mikt dus op een kans bij de A-ploeg en hij houdt zich inderdaad best klaar als er iets bij de A-ploeg gebeurt met de spitsen. De 20-jarige kan immers ook op de flanken uit de voeten.
 

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Anderlecht
