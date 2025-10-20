David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"
Foto: © photonews

Union bereidt zich dinsdag voor op een loodzware clash in de Champions League tegen de Italiaanse topclub Inter. Het team wil in het Lotto Park een sterke prestatie neerzetten en de fans een mooie avond bezorgen.

David Hubert, terug in het stadion waar hij als coach voor Anderlecht actief was, benadrukt het speciale karakter van de wedstrijd. “Het is een stadion waar we morgenavond onze thuis van proberen maken, met de fans achter ons", zegt hij.

Hubert ziet Inter als de grootste tegenstander ooit voor Union. “Ze zijn de Champions League-finalist van vorig jaar en goed gestart. Maar het blijven elf spelers met twee benen en twee longen, dat is hetzelfde als ons.”

De coach kijkt kritisch naar het Italiaanse team: “Ik ben Inter pas vorige week gaan analyseren, maar ze gebruiken nog veel patronen van hun vorige coach, Simone Inzaghi. Het is een topteam met topspelers, een mooie uitdaging voor ons.”

Veel ruimte voor verbetering nog bij Union

Christian Burgess benadrukt de noodzaak van een collectieve topprestatie. “We zullen een topwedstrijd moeten spelen die de perfectie benadert. Inter is een topteam, er zijn geen makkelijke matchen in de Champions League. We moeten erin geloven en goed presteren als collectief.”

Burgess is ook tevreden over de manier waarop de spelersgroep de nieuwe coach heeft omarmd. “De trainer heeft zich snel ingewerkt en iedereen heeft hem omarmd. We zullen de veranderingen die hij wil doorvoeren ook omarmen. Hij wil ons beter maken en daar is nog veel ruimte voor.”

Hubert benadrukt dat Union competitief wil zijn en leert uit eerdere fouten. “De uitslag tegen Newcastle was misschien overdreven, maar het toont de kwaliteiten van onze tegenstanders. Op dit niveau hangt veel van details af. We moeten leren uit de vorige matchen om langer in de wedstrijd te blijven.”

Volg Union SG - Inter Milaan live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (21/10).

