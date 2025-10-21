Club Brugge klaar voor Bayern: Tzolis blikt vooruit op droomduel in München

Club Brugge bereidt zich voor op een zware klus tegen Bayern München in de Allianz Arena. Christos Tzolis kijkt uit naar de clash en gelooft dat blauw-zwart met lef en vertrouwen iets kan forceren tegen de Duitse grootmacht.

Terwijl Union SG dinsdagavond al speelt tegen Inter Milan, moet Club Brugge wachten tot woensdag. Blauw-zwart kijkt dan Bayern München in de ogen in de Allianz Arena.

Christos Tzolis blikte bij Het Nieuwsblad al vooruit op het duel. Hij speelde in Duitsland al in de tweede klasse bij Fortuna Düsseldorf. "Het is leuk om hier te zijn. Terug in Duitsland, na twee jaar. Fantastisch stadion."

Tzolis hoopt eerst te kunnen scoren

"We zulllen morgen zien wat we kunnen morgen", gaat hij verder. "Het zal moeilijk zijn, maar wij zijn ook sterk. Vorig seizoen speelden we ook goeie matchen. We hebben vertrouwen. Efficiëntie is ook belangrijk. Ik zal er alles aan doen om af te zien voor het team."

Nicky Hayen gaf al aan dat zijn troepen Bayern moeten durven doen twijfelen. Tzolis is mee, en weet dat er vertrouwen nodig is. "We zullen compact moeten staan en vertrouwen moeten hebben aan de bal."





"Misschien kunnen we gevaarlijk zijn op de counter en zelfs eerst scoren, om dan goed te verdedigen. Dit is een van de beste teams in Europa. Het zal lastig worden want ze wonnen al elf matchen op een rij. Dit is een droomclub voor iedereen denk ik, voor mij ook toen ik jonger was. Ik kijk er naar uit", besluit Tzolis.