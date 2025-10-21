Club Brugge maakt selectie bekend voor clash met Bayern München: drie belangrijke afwezigen

Al enkele weken moet Nicky Hayen rekening houden met verschillende blessures binnen zijn kern. Simon Mignolet, Raphael Onyedika en Ludovit Reis ontbreken voor de verplaatsing naar Bayern München, maar zij blijven de enige afwezigen in de selectie.

Na de nipte overwinning op het veld van OH Leuven trekt Club Brugge dinsdag richting Duitsland, waar het morgen zijn derde wedstrijd in de League Phase van de Champions League speelt tegen Bayern München.

Met elf overwinningen in evenveel officiële wedstrijden sinds het begin van het seizoen verkeert de Duitse grootmacht in bloedvorm. Bovendien werd het contract van coach Vincent Kompany zopas verlengd tot 2029.

Drie spelers nog steeds out, geen nieuwe blessures

Een echte voetbalreus staat de Bruggelingen te wachten. Blauw-zwart zal al zijn krachten nodig hebben om eerst te overleven en daarna misschien een onverwacht resultaat te pakken in Beieren. Nicky Hayen moet het wel opnieuw stellen zonder drie belangrijke spelers.

Simon Mignolet blijft onbeschikbaar, net als Raphael Onyedika en Ludovit Reis. Gelukkig zijn dat de enige tegenvallers in de selectie. Joël Ordonez en Roméo Vermant, die dit weekend nog op de bank zaten, zijn wél inzetbaar.





De sleutel zal, zoals de voorbije weken, zijn om de afwezigheid van de Nigeriaanse middenvelder zo goed mogelijk op te vangen. Die speelt normaal gezien zijn beste wedstrijden in de Champions League. Cisse Sandra kan zijn rol overnemen.