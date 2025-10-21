David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

David Hubert staat dinsdagavond opnieuw langs de zijlijn in het Lotto Park, ditmaal als hoofdcoach van Union. De Champions League-wedstrijd tegen Inter markeert zijn eerste terugkeer sinds zijn vertrek bij Anderlecht.

Wissel van kleuren en ambities

De 37-jarige Brusselaar was vorig seizoen nog actief bij Anderlecht. Na het vertrek van Brian Riemer in september 2024 nam Hubert eerst tijdelijk, daarna definitief de rol van hoofdcoach op zich.

Aan het einde van de reguliere competitie werd hij vervangen door Besnik Hasi. Voor de start van het nieuwe seizoen trok Hubert naar OH Leuven, maar maakte vorige week de overstap naar Union, waar hij Sébastien Pocognoli opvolgt.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Inter ging Hubert kort in op zijn terugkeer. “Zoals u ziet, draag ik niet meer dezelfde kleuren”, stelt hij tijdens zijn persconferentie in het stadion van Anderlecht. De coach benadrukte dat hij zich volledig inzet voor zijn nieuwe club en dat het duel in Brussel een bijzondere lading heeft.

Hubert wil Lotto Park herdefiniëren

Union speelt de Champions League-wedstrijd tegen Inter in het stadion van Anderlecht. Hubert liet weten dat hij het Lotto Park niet als een neutrale locatie beschouwt. “Het is een stadion dat we met Union gaan veroveren om er samen met onze supporters onze thuis van te maken”, zegt hij.

De coach riep op tot maximale steun van het publiek. “We zullen een geweldige sfeer nodig hebben om deze uitdaging aan te gaan”, klinkt het. Union hoopt met deze aanpak het thuisvoordeel te benutten, ondanks de symbolische waarde die het stadion voor Anderlechtfans heeft.

De uitspraak van Hubert kan bij paarswit op weerstand stuiten. Zijn verleden bij de club en de huidige context zorgen voor extra aandacht rond de wedstrijd. De confrontatie met Inter krijgt zo een bijkomende dimensie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
David Hubert

Meer nieuws

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet

11:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: Clement - De Cat

12:00
Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

Een nieuwe uitdaging voor Philippe Clement? De geruchten nemen toe

12:00
'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

08:40
Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

07:40
Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

Waarom Marc Coucke achter de schermen een terugkeer van Jean Kindermans probeert te forceren

07:00
1
Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag

11:20
2
Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

Hein Vanhaezebrouck spreekt klare taal over de toekomst van Jelle Vossen

11:00
Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Opinie

Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen

10:45
1
"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

"Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet

10:30
1
'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

'Club Brugge mengt zich in strijd om spits die andere JPL-ploeg al op het oog had'

10:00
Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard

09:30
13
Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

Verdiende Lommel de zege tegen RSCA Futures? Eerlijk antwoord van Dries Wouters

10:15
Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

Hoe de Marokkaanse wereldtitel van Ali Maamar een vloek én een zegen is voor RSC Anderlecht

23:00
3
Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

Scheidsrechter uit de Pro League betrapt onder invloed: "Rijverbod heeft grote gevolgen om te fluiten"

08:20
7
Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

Na gigantische ontgoocheling tegen Seraing: aanvoerder van Patro spreekt klare taal

09:15
1
Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

Standard grijpt in eigen stadion in na stopgezette match tegen Antwerp

07:20
5
Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

Franky Van Der Elst niet te spreken over Genkspeler: "Tegen zijn goesting"

08:00
Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

Voert de Belgische voetbalbond de druk op? Nathan De Cat is geselecteerd voor WK U17 in Qatar

20:40
4
Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

Dit moet er volgens Lardot veranderen bij de scheidsrechters: "Ego opzij zetten" en "Mentaliteitswijziging"

06:30
5
Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

Stad Antwerpen zet met nieuwe miljardenbegroting deur op kier voor Beerschot

23:30
3
Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

Jonathan Lardot komt met (vreemde?) uitleg na afgekeurd doelpunt van Thorgan Hazard: "Het was héél nipt"

20:00
9
Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp

21:40
5
Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

Senne Lammens reageert voor het eerst zelf op knalprestaties én lovende commentaren bij Manchester United

22:30
1
Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

Wat werd er gezegd in het gesprek tussen Courtois en Penders? Laatstgenoemde laat het ons weten

22:00
Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi Analyse

Winnaar tegen Standard, verliezer in Sint-Truiden: het lukt niet elke keer voor Besnik Hasi

18:40
Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

Misverstanden aan beide zijden: Bataille legt uit hoe (pijnlijk) vertrek bij Antwerp tot stand is gekomen

21:00
1
KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

KV Kortrijk is de lachende derde in Challenger Pro League en dat levert deze reactie op

21:20
Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

Baas in eigen Kuip: 'Feyenoord doet krachttoer en telt miljoenen neer'

21:10
Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

Stef Wils verstopt zich niét en spreekt over mogelijk ontslag als coach van Antwerp FC

19:40
16
Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

Max Dean eindelijk op de terugweg bij KAA Gent, maar andere speler valt mogelijk lang uit

19:50
Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

Deze speler is eens niét transfervrij, maar: 'Met dit plan wil Real Madrid Haaland naar Spanje halen'

20:20
1
"Het is onbegrijpelijk" - Twee jaar later vertelt Karel Geraerts wat er gebeurde bij zijn vertrek

"Het is onbegrijpelijk" - Twee jaar later vertelt Karel Geraerts wat er gebeurde bij zijn vertrek

18:00
4
Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben"

19:00
9
'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

'Engelse cultfiguur verlaat Premier League en gaat héél véél geld verdienen in de woestijn'

19:20
3
David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

David Hubert terug in het Anderlecht-stadion voor grootste match in zijn carrière: "Twee benen en longen"

15:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Vincent Euvrard komt met enkele vreemde uitspraken na overwinning van Standard tegen Antwerp Green kill Green kill over Attractief of naïef? KRC Genk moest deze aanpak van tegenstander altijd afstraffen Swakke25 Swakke25 over Jupiler Pro League breekt marktwaarderecord: Mechelen, Club en Union maken indruk, Anderlecht absoluut niet CringeMedia CringeMedia over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Uiteraard een maat voor niets: dit is hoe de 6,5 (!) resterende minuten tussen Standard en Antwerp verliepen CringeMedia CringeMedia over Nog meer miserie op komst voor wie geen DAZN heeft om voetbal te kijken OH boy OH boy over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard CringeMedia CringeMedia over Marc Wilmots krijgt de volle laag: "Het laatste wat we nodig hebben" Demogorgon Demogorgon over Moet Jackers plaatsmaken als Mignolet weer fit is? Zo reageert de doelman op die netelige vraag De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over "Kan me niet inbeelden dat ik dit zou gedaan hebben": Goots verrast door wat nieuwkomer bij Antwerp doet Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved