David Hubert komt met uitspraak over Lotto Park en dat zullen Anderlechtfans niet graag horen

David Hubert staat dinsdagavond opnieuw langs de zijlijn in het Lotto Park, ditmaal als hoofdcoach van Union. De Champions League-wedstrijd tegen Inter markeert zijn eerste terugkeer sinds zijn vertrek bij Anderlecht.

Wissel van kleuren en ambities

De 37-jarige Brusselaar was vorig seizoen nog actief bij Anderlecht. Na het vertrek van Brian Riemer in september 2024 nam Hubert eerst tijdelijk, daarna definitief de rol van hoofdcoach op zich.

Aan het einde van de reguliere competitie werd hij vervangen door Besnik Hasi. Voor de start van het nieuwe seizoen trok Hubert naar OH Leuven, maar maakte vorige week de overstap naar Union, waar hij Sébastien Pocognoli opvolgt.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Inter ging Hubert kort in op zijn terugkeer. “Zoals u ziet, draag ik niet meer dezelfde kleuren”, stelt hij tijdens zijn persconferentie in het stadion van Anderlecht. De coach benadrukte dat hij zich volledig inzet voor zijn nieuwe club en dat het duel in Brussel een bijzondere lading heeft.

Hubert wil Lotto Park herdefiniëren

Union speelt de Champions League-wedstrijd tegen Inter in het stadion van Anderlecht. Hubert liet weten dat hij het Lotto Park niet als een neutrale locatie beschouwt. “Het is een stadion dat we met Union gaan veroveren om er samen met onze supporters onze thuis van te maken”, zegt hij.





De coach riep op tot maximale steun van het publiek. “We zullen een geweldige sfeer nodig hebben om deze uitdaging aan te gaan”, klinkt het. Union hoopt met deze aanpak het thuisvoordeel te benutten, ondanks de symbolische waarde die het stadion voor Anderlechtfans heeft.

De uitspraak van Hubert kan bij paarswit op weerstand stuiten. Zijn verleden bij de club en de huidige context zorgen voor extra aandacht rond de wedstrijd. De confrontatie met Inter krijgt zo een bijkomende dimensie.