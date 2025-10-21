Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

Grote gevolgen? Burgess spreekt klare taal over vertrek van Pocognoli en komst van Hubert

Union Saint-Gilloise ontvangt dinsdag Inter Milaan in het Lotto Park voor de tweede thuiswedstrijd in de Champions League. Verdediger Christian Burgess kijkt met vertrouwen uit naar het treffen. "We hebben al getoond dat we resultaten kunnen halen op dit niveau", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Trainerswissel: Pocognoli out, Hubert in

De voorbije week stond bij Union in het teken van een wijziging in de technische staf. Sébastien Pocognoli verliet de club voor een nieuwe uitdaging bij AS Monaco. Zijn opvolger David Hubert werd aangetrokken vanuit OH Leuven. De nieuwe coach begon zijn opdracht met een overwinning: Union versloeg Charleroi met 3-1.

Christian Burgess bevestigt dat de integratie van Hubert vlot is verlopen. “De coach is goed geïntegreerd”, stelt hij in de krant. Volgens de verdediger speelde de spelersgroep daarin een actieve rol. Burgess benadrukt dat Hubert warm werd ontvangen en dat de overgang professioneel werd aangepakt.

Ook het vertrek van Pocognoli werd intern correct opgevat. “We begrijpen de beslissing van Sébastien Pocognoli ook. Zulke zaken maken deel uit van het voetbal”, klinkt het. Union blijft volgens Burgess vasthouden aan de bestaande werkwijze, ondanks de wissel aan de zijlijn.

Burgess: “Elke trainer legt eigen accenten”

De Britse verdediger wijst erop dat elke coach zijn eigen methodes hanteert. “Elke trainer legt eigen accenten en wil ons beter maken”, zegt hij. De spelersgroep past zich aan, met behoud van de collectieve ambitie. De focus ligt op continuïteit en prestaties, zowel nationaal als internationaal.

De wedstrijd tegen Inter Milaan wordt een nieuwe test op het hoogste niveau. Burgess toont zich strijdvaardig en verwijst naar eerdere resultaten in Europa. “We hebben al getoond dat we resultaten kunnen halen op dit niveau.” Union mikt op een solide prestatie in ‘eigen’ huis.

Volg Union SG - Inter Milaan live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

