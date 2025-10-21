Niet denken aan punten, Club Brugge heeft een belangrijkere opdracht tegen Bayern München

Club Brugge speelt woensdagavond op het veld van Bayern München. Voor blauw-zwart komt het er vooral op aan om zo weinig mogelijk doelpunten te slikken.

Het Bayern München van Vincent Kompany is op dit moment niet te stoppen. Het won alle elf zijn wedstrijden dit seizoen, scoorde veertig keer en slikte nog maar negen doelpunten. Club Brugge staat dus voor een zware opdracht.

Met begin november nog een thuiswedstrijd tegen Barcelona en in december tegen Arsenal wordt de top 24 halen in de Champions League moeilijk voor Club Brugge. Al zal verplaatsing naar München wellicht het moeilijkste zijn.

Doelsaldo wordt belangrijk voor Club Brugge

Iets rapen tegen het ongeslagen Bayern zou een stunt zijn voor Club Brugge en dus lijkt er eerst en vooral een ander doel te zijn: een pandoering vermijden. Blauw-zwart moet zijn goede doelsaldo (+2) proberen te behouden.

Als Club Brugge zich na Nieuwjaar zich nog wil plaatsen voor de top 24 met een bezoek bij Kairat Almaty en een thuiswedstrijd tegen Marseille, zal het doelsaldo wellicht doorslaggevend zijn. Vorig seizoen kon Club zich ook plaatsen dankzij een beter doelsaldo dan Dinamo Zagreb.





Beginnen zoals tegen OH Leuven afgelopen zaterdag is dan ook uit den boze voor blauw-zwart. Een ploeg zoals Bayern München zal dat wel afstraffen met spelers zoals Harry Kane, Luiz Diaz en Michael Olise. En dan wordt een afstraffing vermijden moeilijk.