U19 van Union krijgt serieuze klap te verwerken in de Youth League

De U19 van Union SG stond op het punt te stunten tegen Inter Milan in de Youth League, maar ging in blessuretijd alsnog ten onder. Een late ommekeer bezorgde de Brusselaars een pijnlijke 1-2 nederlaag.

Union SG speelt zijn derde Champions League-wedstrijd tegen Inter Milan. Het zal ongetwijfeld een zware opdracht worden voor David Hubert en zijn troepen.

Enkele uren voordien was het de beurt aan de U19 van Union. De jongeren namen het ook op tegen Inter Milan en konden bijna stunten in de Youth League.

Het venijn zat in de staart voor de U19 van Union SG

De Brusselaars kwamen op het uur op voorsprong na een doelpunt van Keita. Ze leken op een overwinning af te stevenen, maar in de blessuretijd liep alles in het honderd.

Kukulis kon in minuut 90+2 de gelijkmaker scoren, en die hakte er duidelijk enorm hard in bij Union. Inter gebruikte zijn momentum goed en kon nog winnen.

Bovio diende in minuut 90+6 de doodsteek toe waardoor Union een pijnlijke 1-2 nederlaag leed. 3 op 9 dus voor de jonge Unionisten in de Youth League.

Volg Union SG - Inter Milaan live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

