Union SG maakt indruk in Milaan: Inter neemt de Brusselaars duidelijk bloedserieus

Het zal moeilijk worden voor Union SG om Inter Milan te verrassen. Coach Christian Chivu heeft de Brusselaars goed in de gaten gehouden de laatste tijd.

Union SG neemt het dinsdagavond op tegen Inter Milan in de Champions League. De Brusselaars wonnen eerder tegen PSV en gingen met 0-4 de boot in tegen Newcastle United. Nu komen ze dus opnieuw voor een moeilijke uitdaging te staan.

Inter-coach Christian Chivu heeft zijn tegenstander al heel goed geanalyseerd. "We hebben veel gezien van Union", opent hij volgens Het Nieuwsblad. "Het is een agressief team. Het feit dat ze een nieuwe coach hebben, betekent niet veel. Je kan niet in enkele dagen een volledig team veranderen."

Inter Milan wil de finale halen van CL

"Ik zag ze tegen Charleroi en het basisteam was nauwelijks veranderd. Ze zetten nog altijd veel druk op de tegenstander. Dat is niet veranderd. Ze zijn stevig in de duels, ze kunnen ook gemeen zijn zelfs", merkte Chivu ook goed op.

De Roeemse coach wil Union niet onderschatten. "Ze begonnen uitstekend tegen PSV en schoven uit tegen Newcastle. Dat kan gebeuren. Dat kan bij elke club gebeuren. Het is een sterke tegenstander en we zullen klaar moeten zijn want het kan hard worden."





Chivu zal geen steken willen laten vallen. Op de persconferentie maakte hij ook duidelijk dat hij dit jaar opnieuw in de finale wil staan. Dat zijn ze volgens Chivu verplicht aan hun stand bij Inter.