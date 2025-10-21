Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengt contract bij Bayern München: dit heeft Belgische trainer erover te zeggen

Vincent Kompany verlengde dinsdag zijn contract tot 2029 bij Bayern München. Hij reageerde bij de club meteen op het grote nieuws.

Bayern München pakte dinsdag uit met heel groot nieuws. De Beierse club kondigde aan dat Vincent Kompany zijn contract heeft verlengd tot 2029.

In zijn eerste seizoen bij de club won hij meteen de Bundesliga. Ook nu stelt hij niet teleur, integendeel zelfs, Bayern won dit seizoen al zijn wedstrijden tot nu toe. 

Vincent Kompany krijgt enorm veel vertrouwen

De Belgische oefenmeester reageerde op de clubwebsite van Bayern al kort op het grote nieuws. "Ik ben dankbaar en vereerd, en ik wil FC Bayern bedanken voor het vertrouwen en de werkomgeving die ze me vanaf dag één hebben gegeven."

Na zijn avonturen bij Anderlecht en Burnley, lijkt het deze keer voor de volle 100% te klikken met Bayern. "Het voelt alsof ik hier al veel langer ben en de club door en door ken", gaat Kompany verder.

"Tot nu toe is het een geweldige ervaring geweest. We zijn aan een prachtige reis begonnen. Laten we hard blijven werken en samen nog veel meer successen vieren", besluit de trainer.

Volg Bayern München - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (22/10).

Champions League
Champions League
Club Brugge
Bayern München
Vincent Kompany

