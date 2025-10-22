'AS Roma wil Zirkzee, maar klopt ook aan bij ... Union SG'

'AS Roma wil Zirkzee, maar klopt ook aan bij ... Union SG'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Gebrek aan speeltijd bij Manchester United zorgt ervoor dat Joshua Zirkzee erover nadenkt om te vertrekken. Met het WK 2026 in het vooruitzicht zoekt de voormalige aanvaller van Anderlecht een club waar hij kan spelen.

Zich bewust van de noodzaak om speeltijd te krijgen om zijn carrière nieuw leven in te blazen, overweegt de Nederlander een vertrek. Volgens TBR Football zou Sunderland bereid zijn hem deze kans te bieden.

Er zijn echter kapers op de kust, zoals we eerder al aangaven. Ook Napoli, Juventus en AS Roma zouden hem in huis willen halen. Al heeft die laatste ploeg nog andere opties.

AS Roma ziet namelijk ook wel wat in ... Promise David. Volgens een aantal Italiaanse bronnen is hij op z'n minst een alternatief voor Zirkzee.

Veel geïnteresseerden in Promise David? 

De Canadese spits van Union maakte ook tegen Internazionale opnieuw indruk op de scouts, al werd uiteindelijk met 0-4 verloren van de Italianen.

Toch zullen de scouts opnieuw rapporten hebben opgesteld die de prijs voor Promise David van Union alleen maar hoger zullen hebben gemaakt, al had er ook wel een doelpuntje bij moeten zijn om opnieuw een stap naar de allergrootsten te maken.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Manchester United
Joshua Zirkzee

Meer nieuws

Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko

Sonck, Odoi & co houden zich niet in over uithaal Ivan Leko

16:30
Bondsparket laat de zaak niet blauwblauw en gaat in de tegenaanval

Bondsparket laat de zaak niet blauwblauw en gaat in de tegenaanval

16:00
Vincent Kompany komt terug op racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht

Vincent Kompany komt terug op racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht

13:31
13
📷 Hans Vanaken prikt met opvallend truitje naar Bayern München

📷 Hans Vanaken prikt met opvallend truitje naar Bayern München

15:31
Filip Joos vol lof voor spits uit JPL: "Doet echt denken aan Onuachu"

Filip Joos vol lof voor spits uit JPL: "Doet echt denken aan Onuachu"

15:00
1
Westerlo doet reputatie alle eer aan en leidt in opvallend klassement

Westerlo doet reputatie alle eer aan en leidt in opvallend klassement

14:20
Het oordeel is gevallen voor Adnane Abid na rode kaart

Het oordeel is gevallen voor Adnane Abid na rode kaart

14:00
11
Van een C4 bij Anderlecht naar een contract tot 2029 bij Bayern: Kompany kan Vandenhaute "bedanken"

Van een C4 bij Anderlecht naar een contract tot 2029 bij Bayern: Kompany kan Vandenhaute "bedanken"

11:40
11
Waarom de komende tien dagen cruciaal kunnen zijn voor het seizoen van SK Beveren

Waarom de komende tien dagen cruciaal kunnen zijn voor het seizoen van SK Beveren

14:45
Drama voor La Louvière: Promovendus zal aanvaller maandenlang moeten missen

Drama voor La Louvière: Promovendus zal aanvaller maandenlang moeten missen

13:45
"Ik respecteer zijn beslissing" - Union-speler toont klasse, zelfs bij nederlaag

"Ik respecteer zijn beslissing" - Union-speler toont klasse, zelfs bij nederlaag

11:00
Vanhaezebrouck heel eerlijk: "KAA Gent betaalde véél te veel voor hem"

Vanhaezebrouck heel eerlijk: "KAA Gent betaalde véél te veel voor hem"

12:40
2
Denis Odoi laat zich uit over situatie bij KV Kortrijk

Denis Odoi laat zich uit over situatie bij KV Kortrijk

13:01
2
Standard geeft stevige waarschuwing aan eigen fans: "Er zijn beelden van echte incidenten"

Standard geeft stevige waarschuwing aan eigen fans: "Er zijn beelden van echte incidenten"

12:20
3
Bijna witte rook bij OHL: Kans steeds groter dat deze Belg de opvolger wordt van David Hubert

Bijna witte rook bij OHL: Kans steeds groter dat deze Belg de opvolger wordt van David Hubert

12:10
1
Futures-talent ziet goede prestaties omgezet worden in contractverlenging

Futures-talent ziet goede prestaties omgezet worden in contractverlenging

10:25
2
Carlos Forbs dankt één man bij Club Brugge in het bijzonder: "He's a serious man"

Carlos Forbs dankt één man bij Club Brugge in het bijzonder: "He's a serious man"

12:00
1
Wat een Champions League-avond! Haaland evenaart... Cristiano Ronaldo

Wat een Champions League-avond! Haaland evenaart... Cristiano Ronaldo

11:20
Vincent Euvrard haalt ook uit naar arbitrage: "Het is veel aan het worden"

Vincent Euvrard haalt ook uit naar arbitrage: "Het is veel aan het worden"

10:30
10
Een extra troef voor Messoudi? Opvallende aanwezige op ploegfoto Beerschot

Een extra troef voor Messoudi? Opvallende aanwezige op ploegfoto Beerschot

11:10
5
Genk-spits Oh samen met meer verrassende aanvallende troef klaar voor nieuw groots moment in Europa Reactie

Genk-spits Oh samen met meer verrassende aanvallende troef klaar voor nieuw groots moment in Europa

10:45
🎥 Dit is het nieuwe Braziliaanse tienerfenomeen: Barcelona, Arsenal en Liverpool liggen al op vinkenslag

🎥 Dit is het nieuwe Braziliaanse tienerfenomeen: Barcelona, Arsenal en Liverpool liggen al op vinkenslag

10:00
Belofte-international van Union stak er bovenuit: "Harde les, maar eentje waar we beter van worden"

Belofte-international van Union stak er bovenuit: "Harde les, maar eentje waar we beter van worden"

07:10
Belgen in Duitsland zien kansen voor Club Brugge: "Onklopbaar bestaat niet, ook niet in München"

Belgen in Duitsland zien kansen voor Club Brugge: "Onklopbaar bestaat niet, ook niet in München"

09:30
7
Ivan Leko met de handen in het haar: "Mogelijk pas na de interlandbreak terug fit"

Ivan Leko met de handen in het haar: "Mogelijk pas na de interlandbreak terug fit"

09:00
1
Union-fans laten zich opmerken tijdens CL-duel: Marc Degryse en Toby Aldeweireld zwaar onder de indruk

Union-fans laten zich opmerken tijdens CL-duel: Marc Degryse en Toby Aldeweireld zwaar onder de indruk

07:00
3
Dit ga je bij Club Brugge, Anderlecht of Genk niet snel zien: zo ging het eraan toe bij Union na de rammeling

Dit ga je bij Club Brugge, Anderlecht of Genk niet snel zien: zo ging het eraan toe bij Union na de rammeling

23:37
2
Bekergooier in Standard-Antwerp gaat het zich lang beklagen: schadeclaims van Antwerp, Standard en DAZN

Bekergooier in Standard-Antwerp gaat het zich lang beklagen: schadeclaims van Antwerp, Standard en DAZN

08:00
35
De vermoedelijk basiself van Nicky Hayen tegen Bayern München: verrast Club Brugge-trainer?

De vermoedelijk basiself van Nicky Hayen tegen Bayern München: verrast Club Brugge-trainer?

08:40
1
Italiaanse pers vernietigend voor Kevin De Bruyne en Napoli: "Hij verdween meteen"

Italiaanse pers vernietigend voor Kevin De Bruyne en Napoli: "Hij verdween meteen"

08:20
5
David Hubert verwacht meer van enkele spelers: "Hij is kwaad op zichzelf" en "Dat stoort me het meest" Reactie

David Hubert verwacht meer van enkele spelers: "Hij is kwaad op zichzelf" en "Dat stoort me het meest"

05:30
1
Noa Lang in héél moeilijk parket: "Ik spreek amper met de coach"

Noa Lang in héél moeilijk parket: "Ik spreek amper met de coach"

07:40
2
Union SG laat kansen liggen en wordt net voor rust uitgeteld: Inter maakte er nog afstraffing van

Union SG laat kansen liggen en wordt net voor rust uitgeteld: Inter maakte er nog afstraffing van

22:50
Club Brugge-trainer Hayen schiet in de verdediging: "Hadden jullie gezegd dat we Vanaken moesten wisselen?"

Club Brugge-trainer Hayen schiet in de verdediging: "Hadden jullie gezegd dat we Vanaken moesten wisselen?"

07:20
Een gekke Champions League-avond: De Bruyne en Napoli vernederd door PSV, PSG wint match met 9 (!) doelpunten

Een gekke Champions League-avond: De Bruyne en Napoli vernederd door PSV, PSG wint match met 9 (!) doelpunten

06:30
Davy Roef ziet het verschil met het Gent van voor de interlandbreak

Davy Roef ziet het verschil met het Gent van voor de interlandbreak

06:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 1-0 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 0-0 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 0-1 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 3-1 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 2-2 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-3 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Van een C4 bij Anderlecht naar een contract tot 2029 bij Bayern: Kompany kan Vandenhaute "bedanken" patje teppers patje teppers over Filip Joos vol lof voor spits uit JPL: "Doet echt denken aan Onuachu" Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Vanhaezebrouck heel eerlijk: "KAA Gent betaalde véél te veel voor hem" André Coenen André Coenen over Het oordeel is gevallen voor Adnane Abid na rode kaart Kellner Kellner over Een extra troef voor Messoudi? Opvallende aanwezige op ploegfoto Beerschot André Coenen André Coenen over Paul Gheysens moeit zich ook met stopgezette match Standard-Antwerp: "Ik verslikte me" zagato zagato over Vincent Kompany komt terug op racisme-incident tijdens Club Brugge - Anderlecht Wekke2002 Wekke2002 over Topadvocaat inhuren: Antwerp gaat all-in om zijn gelijk te krijgen over duel tegen Standard objectieve pers objectieve pers over Bekergooier in Standard-Antwerp gaat het zich lang beklagen: schadeclaims van Antwerp, Standard en DAZN Meester Michel Meester Michel over Vincent Euvrard haalt ook uit naar arbitrage: "Het is veel aan het worden" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved