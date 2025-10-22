'AS Roma wil Zirkzee, maar klopt ook aan bij ... Union SG'

Gebrek aan speeltijd bij Manchester United zorgt ervoor dat Joshua Zirkzee erover nadenkt om te vertrekken. Met het WK 2026 in het vooruitzicht zoekt de voormalige aanvaller van Anderlecht een club waar hij kan spelen.

Zich bewust van de noodzaak om speeltijd te krijgen om zijn carrière nieuw leven in te blazen, overweegt de Nederlander een vertrek. Volgens TBR Football zou Sunderland bereid zijn hem deze kans te bieden.

Er zijn echter kapers op de kust, zoals we eerder al aangaven. Ook Napoli, Juventus en AS Roma zouden hem in huis willen halen. Al heeft die laatste ploeg nog andere opties.

AS Roma ziet namelijk ook wel wat in ... Promise David. Volgens een aantal Italiaanse bronnen is hij op z'n minst een alternatief voor Zirkzee.

Veel geïnteresseerden in Promise David?

De Canadese spits van Union maakte ook tegen Internazionale opnieuw indruk op de scouts, al werd uiteindelijk met 0-4 verloren van de Italianen.

Toch zullen de scouts opnieuw rapporten hebben opgesteld die de prijs voor Promise David van Union alleen maar hoger zullen hebben gemaakt, al had er ook wel een doelpuntje bij moeten zijn om opnieuw een stap naar de allergrootsten te maken.