Carlos Forbs dankt één man bij Club Brugge in het bijzonder: "He's a serious man"
Foto: © photonews

Club Brugge krijgt een loodzware test tegen Bayern München, maar winger Carlos Forbs laat zich niet afleiden door de kritiek die zijn transfer vanuit Nederland uitlokte. Voor de 7 miljoen euro die Club voor hem betaalde, kreeg Director of Football Dévy Rigaux de wind van voren.

"Omdat ze dachten dat ik alleen maar snel kon lopen. Mijn snelheid is een geschenk van God, maar ik kan veel meer dan dat. Ik heb dat al bewezen", zei Forbs met de glimlach bij HLN.

De Portugees legt uit dat explosiviteit een groot voordeel is, maar niet het enige aspect van zijn spel. "Het is belangrijk om ook het overzicht te behouden. Anders kan je snelheid net een nadeel worden."

Dat is de kritiek die Jérémy Doku ook vaak krijgt. Forbs vergelijkt zich graag met enkele van de beste flankspelers ter wereld. "Doku is geweldig, Dembélé idem – ik noem hem mijn tweelingbroer – en dan heb je nog Mbappé en Vini. Als zij niet spelen bij Real, dan zet ik mijn tv uit." Zijn snelheid, zegt hij, ligt waarschijnlijk rond de 36 kilometer per uur.

Forbs had graag ook Edozie bij Club Brugge gezien

De winger vertelt ook over de zomertransfer naar Club Brugge en zijn ontmoeting met Rigaux in Londen. "Ik was er samen met mijn twee makelaars. Dévy legde me het project uit en ik dacht meteen: 'Oké, he's a serious man'. Hij wilde me echt, en dat vertrouwen is precies wat ik nodig had."

Forbs blikt met een glimlach terug op de transfermarkt. Club Brugge zat die dag ook met een andere winger aan tafel: ex-Manchester City-speler Samuel Edozie. "Sam? That's my boy! Wat had het fantastisch geweest als wij de wingers van Club waren geweest", besluit hij.

Volg Bayern München - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00.

