Een héél vreemde clausule: 'Juventus moét Openda definitief overnemen als deze voorwaarde voldaan is'

Juventus FC huurt Loïs Openda dit seizoen van RB Leipzig. En het is nu al een zekerheid dat de aankoopoptie zal worden gelicht. Er staat namelijk een héél opvallende clausule in de overeenkomst.

Juventus FC betaalt drie miljoen euro om Loïs Openda voor één seizoen te huren van RB Leipzig. In de overeenkomst zit eveneens een aankoopoptie van 42 miljoen euro vervat.

Openda kan dat bedrag op dit moment niét verantwoorden. De Rode Duivel heeft het moeilijk om zich aan te passen. Zo slaagde hij er dit seizoen nog niet in om de touwen te doen trillen.

Vreemde clausule

Al maakt dat eigenlijk niets meer uit. De Italiaanse media weten dat er namelijk een héél vreemde clausule is opgenomen in de overeenkomst tussen Juventus en Leipzig.

De Oude Dame is verplicht om bovengenoemde aankoopoptie te lichten als… Juventus erin slaagt om zich te handhaven in de Serie A. En we moeten er geen tekening bij maken dat dat zal gebeuren.

Contract tot medio 2030

Openda ligt op die manier automatisch vast in Turijn tot medio 2030. Al hopen we voor hem dat hij dit seizoen nog kan bewijzen waarom Juventus 45 miljoen euro voor hem zal betalen.

