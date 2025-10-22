Filip Joos vol lof voor spits uit JPL: "Doet echt denken aan Onuachu"

Zulte Waregem doet het goed in de Jupiler Pro League. Momenteel staan ze met 17 punten helemaal tussen de mensen. En ook de analisten merken het voetbal van Essevee steeds meer op, zoveel is duidelijk.

Zulte Waregem won afgelopen weekend met 4-1 van KAA Gent en deed dat met een sterke prestatie. Daardoor staat Essevee nu voorlopig in de top-6 van het klassement met 17 op 33.

Zulte Waregem speelt goed voetbal volgens de analisten

Ook de analisten zijn onder de indruk van hoe het team zich aan het presenteren is. Bovendien gaat het ook zeer goed met spits Ementa.

'Zulte Waregem? Ze loeren echt niet op de counter, no way. Ze spelen overal voetbal, ook van achteruit", aldus Filip Joos in zijn analyse bij 90 Minutes over Essevee.

Ideale bliksemafleider

Volgens Wesley Sonck hebben ze de ideale man voorin staan voor als het eens moeilijk is: "Klopt. Ementa is een soort bliksemafleider. Je kan voetballen, omdat je hem lang kan trappen als je in de shit komt."





"Die Ementa is echt goed. Het is meer dan een toren", aldus ook Joris Brys. "Hij geeft echt Onuachu-vibes. Hij is echt goed, hij connecteert met de rest. Dat hij nog niet scoorde ... in de rol die hij heeft is dat niet erg."