Futures-talent ziet goede prestaties omgezet worden in contractverlenging

Amine Mahroug heeft een nieuw contract getekend bij Anderlecht. De 17-jarige verdediger is dit seizoen een vaste waarde bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League.

De voorbije jaren zijn er heel wat jonge talenten doorgeschoven van de RSCA Futures naar het eerste elftal van Anderlecht. Nathan De Cat en Ali Maamar zijn de meest recente voorbeelden van die wisselwerking tussen het beloftenelftal en het eerste team.

Ook dit seizoen krijgen heel wat nieuwe gezichten hun kans bij de Futures. Zo ook Amine Mahroug. De linksachter is dit seizoen een vaste waarde in het elftal van Jelle Coen, dat elfde staat in de Challenger Pro League.

Mahroug tekent tot 2028

Zijn goede prestaties leveren Mahroug nu een contractverlenging op. De 17-jarige Brusselaar heeft een nieuwe overeenkomst ondertekend tot 2028. Dat meldt Anderlecht zelf via de officiële kanalen.

Mahroug is een kind van het huis bij Anderlecht. Hij speelt er al sinds 2016 en bonkt nu dus stilletjes aan op de deur van het eerste elftal. Al zal hij uiteraard eerst nog de tijd krijgen om verder te rijpen bij de Futures.

De volgende wedstrijd van de RSCA Futures staat komende zondag op het programma. Dan ontvangt het Lokeren, dat vorige week niet in actie komt en dus zijn eerste wedstrijd zal spelen in drie weken.