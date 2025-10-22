Thomas Meunier in een ongebruikelijke rol in het Lotto Park: "Een extra troef"

Thomas Meunier trad voor het eerst op als analist, gisteravond. Zijn aanwezigheid bij Union - Inter smaakt naar meer. Dat heeft hij zelf ook duidelijk laten verstaan.

Verschillende bekende gezichten uit het Belgische voetbal waren aanwezig in het Lotto Park voor de derde wedstrijd van de Champions League-campagne van Union Saint-Gilloise, tegen Internazionale. Voor RTL waren Damien Marcq en Mbaye Leye van de partij, met Toby Alderweireld en Marc Degryse voor VTM.

Primeur voor Thomas Meunier

Aan de andere kant heeft Pickx+ Sports zijn poule aan analisten vernieuwd door Thomas Meunier uit te nodigen om de wedstrijd te becommentariëren naast Marc Delire. De Rode Duivel verscheen al eerder op de zender voor de Ballon d'Or ceremonie en bij verschillende multilives, maar om een wedstrijd te becommentariëren was het een primeur.

"Het is waar dat dit een ervaring en een ontdekking is en gewoon de kans voor mij om kennis te maken met experts en analisten die een voetbalcarrière hebben en dezelfde passie als ik delen", legt hij uit aan La Dernière Heure.

Nieuwe roeping voor Rode Duivel?

Zou hij een nieuwe roeping hebben ontdekt? "Als iemand die graag van alles aanraakt, laat het mij zeker ook het gevoel geven dat ik een extra vaardigheid heb. In de toekomst zou ik kunnen werken voor een televisiezender. Dat zou een optie kunnen zijn."





Maar Lille OSC kan gerust zijn: dit alles betekent niet dat Thomas Meunier van plan is om zijn schoenen aan de wilgen te hangen: "Ik hoop nog enkele jaren te spelen", besloot hij. De Gaumais zal trouwens morgen al op het veld staan voor de wedstrijd van LOSC tegen PAOK Saloniki.