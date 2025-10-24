Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

Anderlecht-trainer Besnik Hasi volgde deze week met bijzondere aandacht de Champions League-duels van de Belgische clubs. Vooral de prestatie van Vincent Kompany met Bayern München maakte indruk op hem.

“Ik heb gekeken naar Bayern tegen Club en Union tegen Inter, ja. Wat Kompany doet bij Bayern is fantastisch", vertelde Hasi. “Maar ik ben niet verrast. Als hij op dat niveau met de beste spelers kan werken, dan zet Kompany zoiets neer.”

De twee kennen elkaar goed uit hun tijd bij Anderlecht. Hasi en Kompany deelden destijds de kleedkamer en bouwden een sterke band op. “Ik had hem een dag voor de match nog gesproken omdat een gezamenlijke vriend van ons in München was", zei Hasi. “Nadien heb ik hem proficiat gewenst met de zege. Hij verdient dat succes volledig.”

Volgens Hasi verbaast het niemand die Kompany van dichtbij kent dat hij nu al succesvol is bij een topclub als Bayern. “Vincent was als speler al bijzonder intelligent, veeleisend en professioneel. Hij dacht toen al als een coach. Het verbaast me niet dat hij zo snel zijn weg heeft gevonden in de top van het Europese voetbal", zei hij eerder over hem.

Iedereen heeft het moeilijk tegen Bayern, niet alleen Club Brugge

Ook over Club Brugge had Hasi een genuanceerde mening. “Of ik Brugge vooraf een kans had toegedicht? Op het allerhoogste niveau van de Champions League is het moeilijk, hé. Dat zie je ook bij Union tegen Newcastle of Inter", legde hij uit. “Maar goed, het is niet alleen Brugge die het lastig heeft tegen Bayern. Borussia Dortmund net zo goed.”





De coach van Anderlecht heeft veel lof voor zijn voormalige ploegmaat. “Vincent is een voorbeeld voor jonge trainers", aldus Hasi. “Hij heeft een visie, blijft trouw aan zijn ideeën en laat zijn teams altijd aantrekkelijk voetbal spelen. Dat bewonder ik enorm.”