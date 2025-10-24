Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht
Foto: © photonews

Vier spelers van RSC Anderlecht - Rits, Foket, Flips en Ashimeru - bevinden zich al maanden in een sportieve impasse. Ondanks hun contractuele binding is er geen perspectief op speelminuten, noch op juridische stappen.

Rits, Foket en Ashimeru trainen bij RSCA Futures

Mats Rits (32), Thomas Foket (31) en Majeed Ashimeru (28) maken geen deel meer uit van de A-kern van Anderlecht. Het drietal traint dagelijks mee met de RSCA Futures op Neerpede. Volgens interne signalen tonen ze daar voldoende inzet, maar het tactische luik van de trainingen is niet op hen afgestemd. Rits en Foket zouden bereid zijn om als oudere compensatiespelers wedstrijden af te werken in 1B, maar het bestuur geeft daar geen groen licht voor.

Alexis Flips (25) traint niet mee met de B-kern. De vier spelers zijn door de sportieve leiding opzijgeschoven en worden niet meer betrokken bij de eerste ploeg. Rits blijft wel betrokken als toeschouwer en werd recent nog gespot op een golftoernooi met Jan Vertonghen.

Geen juridische stappen, wel mentale impact

Anderlecht komt zijn contractuele verplichtingen na. De spelers ontvangen hun vaste loon, maar prestatiebonussen zijn weggevallen. Vooral voor Ashimeru, die een prestatiegericht contract heeft tot 2027, betekent dat een financieel verschil, zo meldt Het Nieuwsblad. Een juridische procedure tegen de club is niet aan de orde, zo klinkt het, terwijl daar eerst wel nog sprake van was.

De mentale impact is aanzienlijk. Binnen de club wordt erkend dat het viertal zich nutteloos voelt. Toch ligt een contractontbinding in onderling overleg niet op tafel. Een dergelijke stap zou een financieel akkoord vereisen tussen de betrokken speler en het bestuur.

Wintermercato als enige uitweg

De spelers moeten hopen op een oplossing in januari. Rits ligt nog onder contract tot juni 2026, Foket tot 2027 en Flips zelfs tot 2028. Verhuur of een definitieve transfer is het streefdoel, maar de interesse is momenteel beperkt.

Binnen Anderlecht wordt het viertal beschouwd als een erfenis van het vorige sportieve beleid onder Jesper Fredberg. De huidige leiding moet nu omgaan met die keuzes, zonder directe oplossing in zicht.

Volg Charleroi - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.

