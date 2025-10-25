🎥 Charleroi daagt na de zege tegen Anderlecht meteen ... Standard uit

31 oktober 2025, de dag van het Halloweenfeest, zal ook gekenmerkt worden door een Waalse clash tussen Standard en Charleroi. De supporters van Charleroi denken er nu al aan en maakten dat zeer duidelijk na de zege tegen Anderlecht.

Na hun overwinning tegen Anderlecht (1-0) deze vrijdag, zullen de Zebra's nu twee wedstrijden op rij spelen tegen teams uit Luik. Eerst is er dinsdag een wedstrijd in Rocourt tegen RFC Luik voor de Beker van België, en vervolgens vrijdag een clash tegen Standard op Sclessin.

In de tribunes van het Stade du Pays de Charleroi zijn de fans van Charleroi duidelijk al ongeduldig om het op te nemen tegen de Rouches. Verschillende supporters riepen in koor "Anti-Standard". Dit herinnert eraan dat de clash eraan komt.

🤬 l Les supporters de Charleroi sont déjà prêts pour le choc wallon contre le Standard pic.twitter.com/T0lBBw1VPM — Ma Pro League (@MaProLeague) October 24, 2025

In ieder geval zullen de Carolos met vertrouwen hun volgende wedstrijd tegen RFC Luik aanvangen. Na vier opeenvolgende nederlagen hebben ze deze reeks net beëindigd.





Zullen ze voldoende vertrouwen hebben om vrijdag tegen de Rouches te spelen? Dat is allerminst zeker. Het zal nodig zijn om te winnen in Rocourt, een team dat een vrij goede vorm toont aan het begin van het seizoen in de Challenger Pro League.

De komende uitdagingen voor Standard

Aanstaande zaterdag nemen de Rouches het buitenshuis op tegen Gent voordat ze dinsdag naar Beveren reizen voor de 1/16 finales van de Beker van België. Verraderlijke affiches voor de mannen van Vincent Euvrard, die uiteraard ook hopen twee keer te winnen.