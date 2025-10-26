📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'
Foto: © photonews

Aston Villa voert gesprekken over een contractverlenging met Youri Tielemans, maar Atlético Madrid toont concrete interesse. De toekomst van de Belgische middenvelder blijft voorlopig open.

Contractbesprekingen bij Aston Villa

Youri Tielemans, 28 jaar, ligt nog tot juni 2027 onder contract bij Aston Villa. De club wil de samenwerking verlengen en is gestart met gesprekken over een nieuw contract. Volgens transferjournalist Ekrem Konur zijn de onderhandelingen nog niet ver gevorderd. Aston Villa hoopt op een akkoord, maar er is nog geen doorbraak gemeld. Tielemans speelt sinds medio 2023 voor de Engelse club, die hem transfervrij overnam van Leicester City.

De Rode Duivel is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal. Hij wordt zowel in de Premier League als in de Champions League ingezet. Zijn ervaring en spelinzicht maken hem tot een belangrijke schakel op het middenveld. De clubleiding wil hem dan ook langer aan zich binden, maar moet rekening houden met externe belangstelling.

Atlético Madrid bereidt bod voor

Volgens meerdere bronnen, waaronder Fichajes, bereidt Atlético Madrid een bod voor op Tielemans. De Spaanse topclub zou een voorstel van 35 miljoen euro plus 10 miljoen aan bonussen overwegen. Tielemans staat hoog op het verlanglijstje van coach Diego Simeone, die zijn middenveld wil versterken. De Rode Duivel wordt gezien als een directe versterking met internationale ervaring.

Tielemans zelf heeft nog geen uitspraken gedaan over een mogelijke transfer. De wintermercato van januari 2026 wordt genoemd als een mogelijk moment voor onderhandelingen. Aston Villa heeft tot dusver geen intentie uitgesproken om mee te werken aan een vertrek, maar de hoogte van het bod kan een rol spelen in de besluitvorming.

Marktwaarde en prestaties

Volgens Transfermarkt bedraagt de huidige marktwaarde van Tielemans 38 miljoen euro. Hij speelde dit seizoen een aanzienlijk aantal wedstrijden en is ook aanvoerder van de Belgische nationale ploeg. Zijn profiel past in het type speler dat Atlético zoekt: fysiek sterk, tactisch onderlegd en met ervaring op het hoogste niveau, zo meldden we eerder al.

De timing van een eventuele transfer is gevoelig, gezien het komende WK in 2026. Tielemans zou stabiliteit kunnen verkiezen boven een tussentijdse overstap. Anderzijds biedt een transfer naar La Liga nieuwe perspectieven op clubniveau. De komende weken zullen uitwijzen of de gesprekken met Aston Villa tot een verlenging leiden of dat Atlético Madrid effectief een bod uitbrengt.

