Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 26/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over:

'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

Anderlecht toont interesse in de Braziliaanse vleugelspeler André Luiz, maar krijgt concurrentie uit meerdere Europese competities. De speler presteert sterk bij Rio Ave en staat op de radar van diverse clubs. (Lees meer)