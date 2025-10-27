Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

De twaalfde speeldag van de Pro League werd gisteren afgesloten met enkele spannende wedstrijden op het programma. Zoals elke maandag, is hier ons elftal van het weekend.

Verschillende individuele topprestaties dit weekend: er moesten keuzes worden gemaakt om tot een evenwichtig ideaal elftal te komen. Deze week kozen we voor een 3-4-1-2 formatie.

Keeper

Marcos Peano is wederom onmisbaar gebleken voor La Louvière. Dat de Wolven met een punt uit Genk zijn teruggekeerd, is mede te danken aan hun Argentijnse doelman. Ondanks dat één aarzelend moment aan het einde van de wedstrijd hem duur had kunnen opbreken, weigerde hij simpelweg de overwinning aan Racing Genk te geven met een buitengewone redding op een schot van Patrik Hrosovsky, dat in de kruising leek te eindigen in de extra tijd.

Verdediging

De eerste man van ons achterste trio, Cheik Keita, speelde één van zijn beste wedstrijden (zo niet de beste) sinds zijn komst naar Charleroi. Nadat hij een uitstekende verdedigende wedstrijd had gespeeld, bekroonde de Ivoriaan zijn optreden door het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren, profiterend van de slechte uitkomst van Colin Coosemans bij een corner,

Aan zijn zijde twee andere scorende verdedigers. Door in de extra tijd in Mechelen een punt te redden, werd Ewoud Pletinckx met drie doelpunten topschutter van OHL. En dan Siebe Van der Heyden niet te vergeten, die een dubbele treffer scoorde tegen Standard en zeer sterk was in de duels met de Luikse aanvallers.





Middenveld

Op de rechterflank groeit Kévin Vanden Kerkhof met Charleroi. De Franse Algerijn is goed op weg om Jérémy Pétris te doen vergeten dankzij zijn constante aanvallen op de rechterkant. Hij zorgde er ook persoonlijk voor dat Nilson Angulo een magere wedstrijd speelde.

In het hart van het veld staan twee Gentenaars, symbolen voor de dominantie van de Buffalo's tegen Standard. Naast Omri Gandelman, onmisbaar door zijn infiltraties en zijn dubbele treffer, vinden we Mathias Delorge, altijd beschikbaar om het spel te sturen en te verdelen, met zeer gevaarlijke stilstaande fases als bonus.

Aan de linkerkant kozen we voor Gary Magnée, die opnieuw veel activiteit op zijn flank liet zien tegen Zulte Waregem. Hij is één van de betrouwbare krachten van Cercle Brugge sinds het begin van het seizoen. Ter ondersteuning van de twee aanvallers hebben we Daan Heymans. De voormalige middenvelder van de Zebra's vierde eindelijk zijn eerste basisplaats voor Racing Genk. Zijn gevoel voor positie en spelinzicht deden Genk deugd, met een eerste doelpunt en een eerste man van de wedstrijd-titel als resultaat.

Aanval

Voorin twee spelers van wie de Pro League misschien niet verwachtte dat ze op dit niveau zouden acteren in het begin van het seizoen: Jeppe Erenbjerg en Kevin Rodriguez. De eerste zet de lijn van de afgelopen weken en het vorige seizoen voort: de topscorer van het kampioenschap opende de score tegen Cercle en zal waarschijnlijk nog veel schade in het verdere verloop van de competitie.

Rodriguez, van zijn kant, heeft aan het begin van het seizoen een duidelijk signaal naar David Hubert en Sébastien Pocognoli gestuurd. Hoewel hij verzwakt terugkwam van de laatste interlandbreak, kwam de Ecuadoraanse aanvaller van de bank om beide doelpunten van Union tegen Sint-Truiden te scoren. Alles lijkt weer goed te gaan voor hem.

Het team van het weekend: Peano - Keita, Pletinckx, Van der Heyden - Van den Kerkhof, Delorge, Gandelman, Magnée - Heymans - Rodriguez, Erenbjerg

Akkoord met dit elftal van het weekend? Laat het ons weten in de reacties.