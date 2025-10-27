Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

Club Brugge boekte op zondag een zuinige zege op het veld van Antwerp. Ook Ferran Jutglà, voormalig aanvaller van de Bruggelingen, was zondag aan het feest.

Dankzij een nieuwe zege met het kleinste verschil, blijft Club Brugge doorstomen in de eigen competitie. Je zou haast vergeten dat er heel wat spelers vertrokken tijdens het tussenseizoen.

Zo is er dit seizoen onder meer geen spoor van Ferran Jutglà bij Blauw-Zwart. De Spanjaard verliet deze zomer de Belgische competitie en keerde terug naar zijn vaderland. Celta de Vigo betaalde zo'n vijf miljoen euro, exclusief bonussen, voor Jutglà.

De aanvaller kende een moeizame start bij zijn nieuwe club en heeft lang moeten wachten op zijn eerste doelpunt. Maar afgelopen zondag was het dan eindelijk raak. Jutglà opende de score op bezoek bij Osasuna.

Prachtige lob

En dat deed hij op erg fraaie wijze. Met een lobje van buiten het strafschopgebied verschalkte hij na bijna 26 minuten de doelman van de thuisploeg. Het doelpunt deed hem duidelijk enorm veel deugd: Jutglà schreeuwde het uit van ontlading.

Het bleef ook niet bij dat ene doelpunt. Jutglà scoorde later in de partij ook nog de 2-2 gelijkmaker, waarna Pablo Durán in de ultieme slotfase voor de winnende treffer zorgde. Dankzij die zege maakte Celta een sprong in het klassement naar de dertiende plaats.