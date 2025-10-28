Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht"

In de Duitse tweede klasse staat Schalke 04 ook na tien speeldagen nog steeds aan de leiding. Met een 1-0 zege tegen Darmstadt hebben ze nu 24 op 30 te strikken in de stand, waardoor er stilaan gedroomd mag worden van de Bundesliga.

Schalke 04 heeft nog steeds de leiding te pakken in de tweede Bundesliga. Ze hebben één puntje meer dan Paderborn, twee meer dan het verrassend Elversberg en vier meer dan Hannover 96.

24 op 30 voor Schalke 04 in Duitse tweede Bundesliga

Knappe resultaten dus van de club uit Gelsenkirchen, dat de voorbije jaren soms heel diep stond in de Duitse tweede klasse. En met dank ook aan een coach die we nog kennen van bij Cercle Brugge.

Miron Muslic is namelijk sinds deze zomer actief als T1 van Schalke 04. Hij heeft volgens Transfermarkt ondertussen 2,45 punten gepakt per wedstrijd over alle competities heen. Tot december 2024 werkte hij nog bij Cercle Brugge.

Muslic maakt indruk in Duitsland

"De kern is niet breed ... Muslic is echt straf, als het blijft duren. Muslic is een volksmenner en iemand die er in slaagt om een ploeg hem te laten volgen", aldus Filip Joos bij 90 Minutes.

Tuur Dierckx liet zich ontvallen: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht ... Er werd toen mee gelachen, maar toch." Steven Defour beseft dat het haaks op het dna van paars-wit zou staan, maar is ook vol lof voor Muslic.